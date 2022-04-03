AYDIN (İHA) - Öğrenciler antik kentte kitap okudu

AYDIN Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizesinde Aydın Kızılay Gönüllüleri, Aydın Gençlik Merkezi Gönüllüleri ve TÜGVA Aydın Gönüllüleri antik kent Nysa'da kitap okudu. Anadolu'da ayakta kalmış en iyi 2 kütüphaneden birine ev sahipliği yapan Nysa Antik kentindeki kütüphane ve diğer tarihi yerleri gezen öğrenciler renkli anlara neden oldu.

Yazının icadından günümüze kültürel, sosyal, bilimsel ve eğitimsel anlamda uygarlığın en eski ve köklü kurumu olan Kütüphaneler, 58. Kütüphane Haftası Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinliklerle tekrar gündeme getirildi. 7'den 70'e herkesi ağırlamaya devam eden kütüphanelerin önemini anlatmak için düzenlenen etkinlikler çerçevesinde kitaplar bu kez ünlü antik kent Nysa'da hayat buldu. Etkinliğe katılan öğrenciler hem antik kenti tanıdı hem de en sevdikleri kitapları açık havada doğayla baş başa kitap okumanın zevkini tattı.

Önce kenti tanıdılar, ardından kitap okudular

Aydın'da İl Kültür Müdürlüğü öncülüğünde farklı bir kitap okuma etkinliği düzenlendi. İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik kenti ile birlikte Anadolu'da ayakta kalmış en iyi 2 kütüphaneden birine ev sahipliği yapan Aydın Sultanhisar'daki Nysa Antik Kenti, kitap kurtlarını ağırladı. Önce antik kenti rehberler eşliğinde gezerek kent hakkında ve kentteki antik kütüphane hakkında bilgiler alan öğrenciler daha sonra antik kentin en önemli yeri olan Anfi Tiyatro'da hep birlikte kitap okudu. Yaklaşık 45 dakika süren kitap okuma etkinliği havanın da güzel olması ile birlikte renkli görüntülere sahne oldu.

"Kütüphanemize kayıtlı 300 bin kitabımız var"

Aydın İl Halk Kütüphanesi Müdürü İsmail Akman, "28 Mart-03 Nisan arasında kütüphane haftası kutlanmaktadır. Bu yıl 1964 yılından bu yana kutlanan kütüphane haftasının 58. yılını kutluyoruz. Bugün Nysa Antik kentinde ayakta kalan ender kütüphanelerden birindeyiz. İlimiz genelinde 19 tane halk kütüphanemiz bulunmaktadır. Bir adet mobil gezici kütüphanemiz var. İstatistik bakımından materyal sayısı olarak 300 bin civarında materyalimiz bulunuyor. İl genelinde ise il halk kütüphanesi ve şubesinde yaklaşık 65 bin civarında kitabımız var. 14 bine yakın da merkez de kayıtlı üyemiz bulunuyor. Okuma istatistikleri bakımından oldukça verimli, başarılı bir il olduğumuzu söyleyebiliriz. Bugün burada yaptığımız kitap okuma eylemi ile kitap okumanın faydalarını belirtmek, işaret etmek ve farkındalık oluşturmaktır" dedi.

"Anadolu'da ayakta kalan 2 kütüphaneden biri Nysa'da"

Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer: "28 Mart-03 Nisan kütüphane haftasındayız. Bu anlamda çok stratejik bir noktadayız. Çünkü tüm Anadolu'da ayakta kalmış en iyi 2 kütüphaneden birine ev sahipliği yapan Nysa Antik Kentimizdeyiz. Gençlerimizle bir aradayız. Üniversite öğrencileri, sivil toplum temsilcileri bu harika günde kitap okumanın önemini, insan varoluşu açısından kitabın oluşturduğu kritik katma değeri yeniden tartışma imkanı bulduk. Aynı zamanda antik kentimizi gençlere tanıtmak noktasında bir fırsata dönüştürdük. Çok güzel bir etkinlik oldu. Günü harika anılarla tamamlamayı başardık" dedi.