Öğrenciler, 2 yıl sonra bahar şenliği ile stres attı - Haberler

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2 yıl boyunca pandemi dolayısıyla ara verdikleri bahar şenliğini bu yıl öğrencileri ile buluşturdu. Etkinlik kapsamında gençler ve üniversite personeli hem final sınavları hem de mezuniyet öncesi eğlenerek stres attı.

Geleneksel hale gelen bahar şenliklerine salgın dolayısıyla 2 yıldır ara vermek zorunda kalan üniversiteler bu yıl baharın gelmesiyle şenlikleri tekrar düzenlenmeye başladı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi de 2 gün boyunca üniversitenin Cevizlibağ Kampüsünde çeşitli etkinliklerle öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

Şenliğin ilk günü açılışa Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu da katılım sağlayarak spor turnuvalarında başarılı olan öğrencilere hem madalyalarını hem de hediyelerini takdim etti.

Açılış konuşmasında organizasyonun düzenlenmesinde büyük katkısı olduğu için üniversitenin Spor Kültür Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Perihan Eren Bana'ya ayrıca teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ayrıca horon oynayan halk oyunları ekibi öğrencilerine de eşlik etti. Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, gençlere şenlik boyunca bol müzik ve eğlence dileyerek, "İki yıl boyunca pandemi bizi birbirimizden kopardı ama artık bunun üstesinden geldik. Şimdi artık eğlence zamanı. 2 gün boyunca umarım çok eğlenirsiniz" dedi.

Üniversite bünyesinde bulunan gençlerin de yeteneklerini sergilediği bahar şenliği, dans gösterileri, solo ve koro konserler ve DJ performansından sonra ikinci gün akşamı ünlü grup Gripin'in sahne almasıyla son buldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel