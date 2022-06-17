Öğrenciler 2 sevinci bir arada yaşadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrenciler 2 sevinci bir arada yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Mevlüt Bayraktar - Yerel
 - Güncelleme:

Öğrenciler 2 sevinci bir arada yaşadı Siverek'te öğrenciler hem akıllı saat hem de karne sevinci yaşadı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 80 bin öğrenci karne sevinci yaşarken, eski kitap ve test kağıtlarını geri dönüşüme gönderen 4 öğrenciye ise akıllı saat verildi.

Öğrenciler 2 sevinci bir arada yaşadı

Siverek'te öğrenciler hem akıllı saat hem de karne sevinci yaşadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 80 bin öğrenci karne sevinci yaşarken, eski kitap ve test kağıtlarını geri dönüşüme gönderen 4 öğrenciye ise akıllı saat verildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de 80 bin öğrenci karne sevinci yaşarken, Halit Gülpınar Ortaokulu öğrenciler 2 sevinci bir arada yaşadı. Okul idaresi tarafından geri dönüşüme kazandırtmak ve okul yararına kullanmak amacıyla daha başlattığı atık kağıt toplama kampanyasında, eski kitap ve kartonları getiren öğrencilere dondurma hediye edilirken bu öğrenciler arasında çekilen kurada ismi çıkan 4 öğrenciye akıllı saat hediye edildi.

Siverek İlçe Kaymakamı Aziz Gölbası'nın da katıldığı karne ve hediye töreninde öğrenciler 2 sevinci bir arada yaşarken, kurada ismi çıkan öğrencilere Kaymakam Gölbaşı tarafından akıllı saatleri verildi

Yapılan karne ve hediye töreni ile ilgili açıklamada bulunan Halit Gülpınar Ortaokulu Müdürü İbrahim Karakaş," 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün okulumuzda eğitim alan 1326 öğrencimize Kaymakamımız Aziz Gölbaşı'nın katılımıyla karnelerini verdik. Bundan yaklaşık 2 hafta önce 'Geri dönüşüme katıl' kampanyası başlatmıştık. Geri dönüşüm için kitap getiren her öğrencimize dondurma ikram ettik, ayrıca bu öğrencileri arasında yaptığımız kura çekimiyle de 4 öğrencimize akıllı saat hediye ettik. Burada ki amacımız öğrencilerimizi geri dönüşüme teşvik etmek, atıl durumda olan, evde kullanılmayan atık kağıtları geri dönüşüme kazandırtmak. Böylelikle öğrencilerimiz her karne ve hem de aldıkları hediyelerle 2 sevinci bir arada yaşamış oldu" dedi

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Yerel

Hisarcık Siverek Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title