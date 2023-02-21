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Öğrenci yurtlarında depremzede çocuklar için oyun odası hazırlandı

Yerel Haberler

Öğrenci yurtlarında depremzede çocuklar için oyun odası hazırlandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde depremzedeleri misafir edecek öğrenci yurdunda çocuk oyun odası hazırlandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde depremzedeleri misafir edecek öğrenci yurdunda çocuk oyun odası hazırlandı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin çocuklarda oluşturduğu olumsuz duyguları silmek amacıyla Uzunköprü ilçesinde de çalışma başlatıldı. Uzunköprü'ye gelecek depremzede ailelerin çocukları için Uzunköprü Kaymakamlığı koordinasyonunda kurumlar seferber edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalması muhtemel 100 ailenin çocuklarına destek amacıyla bir komisyon kuruldu.

Komisyon olarak alınan kararlar çerçevesinde KYK yurdundaki hazırlıkları tamamladıklarını belirten Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, 24 saat esaslı rehberlik hizmeti vereceklerini ve küçük çocukların yararlanacağı oyun odasının da tamamlandığını belirtti. Akman, "6 Şubat'ta 10 ilimizde yaşanan depremden dolayı hepimiz çok üzgünüz. Depremden sonra ailelerimiz çocukları ile birlikte Türkiye'nin değişik illerine dağıldılar. İlimiz ve ilçemize de gelen aileler oldu. Biz de onlar için bir şeyler yapmak zorundayız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, KYK yurtlarını depremzedeler için temin etti. Biz de burada kalacak minik çocuklarımız için bir salonu oyun sınıfı haline getirdik. Hem çocukların geldikleri yerlerdeki eğitim öğretimi çok aratmamak adına onların öğretmenlerimiz vasıtasıyla ihtiyaçlarını karşılamak istedik. Bu konuda desteğimiz devam edecek" dedi. - EDİRNE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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