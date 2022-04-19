Öğrenci yurdunda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine de veriliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrenci yurdunda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine de veriliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Öğrenci yurdunda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine de veriliyor

DÜZCE (İHA) – Konuralp Kız Öğrenci Yurdu'nda pişirilen yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

DÜZCE (İHA) – Konuralp Kız Öğrenci Yurdu'nda pişirilen yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Konuralp Kız Öğrenci Yurdu'nda yeni bir çalışma başlatıldı. Proje çerçevesinde yurtta yapılan ve fazla olan yemekler, paketlere konularak hazırlanıyor. Hazırlanan paketler, öğrenciler ve çalışanlar tarafından yurt yakınında evleri bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara veriliyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Konuralp, gençlik, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title