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Öğrenci velileri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yemek talebinde bulundu

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan öğrenci velileri, çocuklarının öğle yemeği sorunu olduğunu belirterek Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yemek talebinde bulundu. Veliler, maddi sıkıntılarının yanı sıra kantin fiyatlarının da yüksek olduğunu ifade etti.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğrenci velileri, çocuklarının öğle yemeği sorunu olduğunu belirterek Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yemek talebinde bulundu. Bir veli, "Zaten maddi sıkıntılarımız da var. Kantinde de fiyatlarımız çok yüksek. İnsanlar zaten maddi sıkıntı çekiyor. Talebimiz okula bir öğün yemek vermelerini istiyoruz. Hepsi zaten gariban çocuğu" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan öğrenci velileri, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğle yemeği talebinde bulundu. Okula yemek getiren bir öğrenci velisi "Okula çocuğuma yemek getirdim. Yerim de uzak. Yağmurda yaşta gidip gelmesi zor oluyor. Aslında yardımcı olunursa çok seviniriz. Bakanlıktan yemek istiyoruz. Çünkü yerimizde uzak yağmurda yaşta gidip gelemiyoruz. Öyle bir şansları varsa vermelerini çok isteriz" dedi.

"Hepsi zaten gariban çocuğu"

Başka bir öğrenci velisi "Evlerimiz çok uzak. Bir öğün yemek getiriyoruz, çok zorlanıyoruz. Zaten maddi sıkıntılarımız da var. Kantinde de fiyatlarımız çok yüksek. İnsanlar zaten maddi sıkıntı çekiyor. Talebimiz okula bir öğün yemek vermelerini istiyoruz. Hepsi zaten gariban çocuğu. Yetkililerin el atmasını istiyoruz yardımcı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Başka bir öğrenci velisi ise "Her gün okula yemek getiriyoruz talebimiz öğlen yemeği verilmesinden yana. Tabii ki sıcakta çok zorlanıyorum" şeklinde konuşurken, diğer bir veli de "Uygun görürlerse öğlen yemeğinin verilmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Milli Eğitim Bakanlığı Osmaniye Kadirli Güncel Eğitim Yerel

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