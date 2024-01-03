Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri sokak kedileri için kulübe yapıp mama bıraktı

Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri kış günü sokak kedileri için okul etrafına kulübe yapıp mama bıraktı.

Okulun Hayvanları Koruma Kulübü Danışman Öğretmeni Arif Naci Köneç ve kulüp öğrencileri örnek davranışta bulundu. Öğretmen ve öğrenciler kış günü sokak kedilerinin üşümemesi için okul etrafına kulübe yaptı. Öğrenci ve öğretmenler kulübelere ayrıca mama da koydu. Okul müdürü Selçuk Cura, "Öğretmenimizin bu hassas çalışması sayesinde sadece 4 Ekim değil yılın her günü hayvanlarımızı korumak için çalışmalar yapmış oluyoruz. Kendisine ve öğrencilerimize emekleri için çok teşekkür ederiz" dedi. - ADANA