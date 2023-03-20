Öğrenci ve öğretmenler yaptıkları 48 adet seyyar tuvalet ve duşu afet bölgesine gönderdilerAFYONKARAHİSAR Depremin ardından yaraların sarılması için harekete geçen Afyonkarahisar'daki lise öğrencisi ve öğretmenler, afet bölgesine kabin tuvalet ve duş yapımına devam ediyor.

Öğrenci ve öğretmenler yaptıkları 48 adet seyyar tuvalet ve duşu afet bölgesine gönderdiler

AFYONKARAHİSAR Depremin ardından yaraların sarılması için harekete geçen Afyonkarahisar'daki lise öğrencisi ve öğretmenler, afet bölgesine kabin tuvalet ve duş yapımına devam ediyor.

Kent merkezindeki Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü öğrenci ve öğretmenleri depremin hemen ardından Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'ın yaptığı planlama ile afet bölgesi için seyyar tuvalet ve duş üretimine başlandı. Okulda ilk etapta üretilen 12'şer seyyar tuvalet ve duş bölgeye gönderilirken, bugün ise yine 12'şer adet üretimi tamamlanan ürünler bölgeye gönderildi. Okulda toplamda 140 adet seyyar tuvalet ve duş üretilmesi planlanıyor. Üretim süreci ile ilgili bilgi veren Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Bölüm Şefi Bilal Yolal, üretimin Afyonkarahisar Valiliği himayesinde yapıldığını ifade etti.

"Sevkiyatlar birer tır olacak şekilde planlanıyor"

Yolal, öğretmen ve öğrencilerin afet bölgesi için mesai merhumu gözetmeden canla başla çalıştıkları ifade ederek, "Okulumuzda 5 öğretmen ve 10 öğrenci ile başlayan seyyar tuvalet ve duş yapımı devam ediyor. Üretimi yapılan 12 adet tuvalet ve duş yarın (bugün) deprem bölgesine tırlara yüklenerek gönderilecek. Çalışmalarımız aynı zamanda devam ediyor. Bölgeye 5 tırlık bir siparişimiz var. Bunların çalışmalarını 10 gün arayla sevkiyat olacak şekilde yapıyoruz. Birinci partide 12'şer adet tuvalet ve duş gönderdik, ikinci partide de yine aynı sayıyı göndereceğiz. Sevkiyatlar birer tır olacak şekilde planlanıyor" dedi.

Üretimde görev alan öğrencilerden Muhittin Akseki ise gönüllü olarak çalıştıklarını ifade ederek, deprem bölgesinden gelen olumlu haberlere de çok sevindiklerini ifade etti.