Üye Girişi
Haberler

Öğrenci Servisi Takla Attı: 2 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de bir öğrenci servisi takla attı. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, servis sürücüsü ve hostes yaralandı. Neyse ki serviste öğrenci bulunmuyordu.

Öğrenci servisi takla attı: 2 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de öğrenci servisi yağmurun etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Okul servisinde öğrenci olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kaza, sabah saatlerinde Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Berke Baraj yolu Çamlık mevkisinde meydana geldi. Süleyman A. idaresindeki 80 AGN 547 plakalı okul servisi yağmurunda etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından servisten çıkarılan sürücü Süleyman A. ve serviste hostes olarak bulunan Y.K. ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada okul servisinde öğrenci olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öğrenci Servisi Takla Attı: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

 Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven

Narin cinayetini çözecek delil

 Görevi devretmeye hazırlanan Biden'ın son hamlesi Putin'i küplere bindirecek

Putin'in tehdidini görmezden gelen Biden düğmeye belki de son kez bastı
Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran yenidoğan çetesi için hesap vakti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Demet Akalın ne paylaştı? Bakan Tekin'e ne dedi? Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında ve nereli? Canan Dağdeviren ne iş yapıyor, Nobel ödülü aldı mı? Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 18 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar Üstad kim, gerçek adı ne? Murat Divitçioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Altın Kelebek ne zaman 2024? Altın Kelebek ödülleri hangi tarihte ve hangi kanalda? SON DAKİKA! Eskişehir'de ne oldu? Eskişehir trafik kazasında kaç kişi öldü? Deha son bölüm full izle! Deha 9. bölüm izleme linki Deha yeni bölüm ne zaman? Deha son bölümde ne oldu? 18 Ekim Pazartesi Show TV yayın akışı! Kasım ayı Merkez Bankası Toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 18 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.