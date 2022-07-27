Öğrenci memnuniyeti sıralamasında zirve Eskişehir'in - Haberler

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Öğrenci memnuniyeti sıralamasında zirve Eskişehir'in

Öğrenci memnuniyeti sıralamasında zirve Eskişehir'in

Bir internet sitesinin paylaştığı, üniversite şehirlerinin memnuniyet sıralamalarının gösterildiği listede Eskişehir'in ilk sırada yer alması sosyal medyada gündem oldu.

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Bir internet sitesinin paylaştığı, üniversite şehirlerinin memnuniyet sıralamalarının gösterildiği listede Eskişehir'in ilk sırada yer alması sosyal medyada gündem oldu.

Üniversite tercih dönemine girilen şu günlerde, üniversite tercihi yapacak öğrencilere yardımcı olunması adına bir internet sitesi araştırma yayınladı. Üniversite şehirlerinde yaşayan öğrencilerin memnuniyetlerinin ölçüldüğü listede, o şehirlerde yaşayan öğrencilere sorular sorularak memnuniyet seviyelerine göre sıralama oluşturuldu. Liste birçok Eskişehirli tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü. Türkiye'nin üniversite şehirlerinin memnuniyet sıralamasının yer aldığı listede Eskişehir, öğrencilerin en memnun olduğu il oldu. Yayınlanan istatistiklere göre Eskişehir'in ardından, Ankara ikinci sırada yer alırken, Antalya ise öğrencilerin en memnun olduğu üçüncü il oldu. - ESKİŞEHİR

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