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Öğrenci Heimlich Manüvrası ile Kurtarıldı

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Rize'de yemek yediği sırada nefes borusuna yemek kaçan 6. sınıf öğrencisi, öğretmeninin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Rize'de nefes borusuna yemek kaçan öğrenci, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi yemekhanesinde öğle yemeği yiyen 6. sınıf öğrencisinin nefes boruna yemek kaçtı. Öğrencinin durumunu fark eden öğretmen Kahraman Bayraktar, Heimlich manevrasıyla öğrencinin nefes almasını sağladı.

O anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Öğrenci Heimlich Manüvrası ile Kurtarıldı
Kaynak: ANKA / Yerel
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