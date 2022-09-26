Öğrenci çaldı, Vali Becel söyledi

Isparta'dan ilk görev yeri Erzurum'a giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki öğretmen Özge Kılıç'ın adının verildiği sokağı ziyaret eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, burada öğrencilerle türkü söyledi.

Nevşehir'de bu yıl eğitim ve öğretime başlayan Gazi Ortaokulundaki bir koridora Özge Kılıç adı verildi. Özge Kılıç sokağının açılışına katılan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, sokakta bulunan görsel sanatlar, matematik, kütüphane ve müzik sınıflarını da ziyaret etti. Müzik sınıfında öğrencinin bağlama ile" Aşık Veysel'in uzun ince bir yoldayım' parçasına da eşlik etti. Neşet Ertaş'ı ölüm yıldönümünde anan Vali Becel, "Yeni Neşet Ertaş'lar, Aşık Veysel Şatıroğlu gibi sanatçılar yetişiyor" dedi.

Vali Becel; "Öğretmenlerimizi rahmetle saygıyla anmak istiyoruz. Öğretmenimizin ismi Gazi Ortaokulunda bulunan sanat sokağında yaşayacak. Özge öğretmenimiz hem gönüllerde hem de burada yaşayacak" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR