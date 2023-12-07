Oğlunu kaybeden annenin adalet talebi

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden bir gencin ailesi, şüpheli hakkında verilen tutuklama kararının acılarını dindiremediğini belirtiyor. Anne ve baba, şüphelinin ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını ve en az 18 yıl ceza almasını talep ediyor. Oğlunu kaybeden anne, adaletin yerini bulmasını istiyor.

Oğlunu 35 yaşında toprağa veren annenin acısını 6 ay sonra gelen tutuklama kararı da dindiremedi

Hakkında 6 yıla kadar hapis istenen şüphelinin ağır ceza mahkemesinde 24 yılla yargılanmasını istiyor

Anne Cennet Deniz:

"Her şey yarım kaldı, bizim gecemiz gündüzümüz belli değil, adalet yerini bulsun"

Emekli polis memuru baba Cuma Deniz:

"Biz ölüyüz ölü, oğlumun mezarına iyi bir haber olmadığı için gidemiyorum, adaletin yerini bulması gerekir"

ANTALYA - Antalya'da 35 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybeden acılı anne ve baba, sürücü için 6 ay sonra gelen tutuklama kararına sevinemedi. Anne Cennet Deniz oğlunun kıyafetlerini koklayıp ağlarken, adaletin yerini bulmasını istedi. Baba Cuma Deniz ise, "Bu şahsın 24 yılla yargılanmasını, en az 18 yıl ceza almasını talep ediyoruz. Asliyeden çıkıp ağır cezada yargılansın, bu tutukluluk hali bizim için kum tanesi gibi" dedi.

Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi'nde geçen Haziran ayında meydana gelen kazada; cadde üzerinde otomobilinin dörtlülerini yakıp inen 35 yaşındaki Tarık Deniz, yolun karşısına geçerken B.S. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Alkollü ve hızlı olduğu iddia edilen sürücü 3 gün sonra polise teslim oldu, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 36. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve Burak S.'nin, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi. Geçen günlerde Antalya 36'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya katılmayan, talimat ile ifadesini gönderen B.S. hakkında tutuklama için yakalama kararı çıkartıldı. Ankara'da bir şantiyede çalışan B.S., Gölbaşı Adliyesi'ne giderek teslim oldu ve ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emekli polis memuru baba Cuma ve anne Cennet Deniz ise kararın kendileri için adaletli olmadığını belirtti.

"Hayata küsmüşüz"

Kazanın ardından şüphelinin adli kontroller dışarıda dolaştığını belirten Cuma Deniz, "Buna kaza değil cinayet diyoruz. Alkol alıp direksiyon başına geçiyorsunuz, son sürat gidip oğlumun ölümüne neden oluyor ve kaza yerinden kaçıyorsunuz. 3 gün sonra alkolün etkisi geçtikten sonra teslim oluyorsun ve ardından serbest bırakılıyorsun. Benim evladım gitmiş, öldürülmüş. Bir baba ne yaparsa ben onları yaptım. Bu şahıs dışarıda çalışıyor. Benim oğlum toprağın altında yatıyor, bu adam çalışıyor. Bizim halimize bak, sakalımız saçımız uzamış, yemeden içmeden kesilmişiz, hayata küsmüşüz. Ama bu şahsa hiç gel git diyen yok. Biz burada 6 aylık süre bize 6 yıl gibi geldi. Bütün delilleri mahkemeye sunduk. 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı, tutuklamasına karar verildi. Bu şahsın cinayetten Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını istiyoruz" dedi.

"18 yıl ceza talebi"

Oğlunun ölümüne neden olan kazanın normal bir trafik kazası olmadığının altını çizen Deniz, "Bu şahsın 24 yılla yargılanmasını, en az 18 yıl ceza almasını talep ediyoruz. Asliyeden çıkıp ağır cezada yargılansın. Bu tutukluluk hali bizim için kum tanesi gibi. Bu şahsın ilk günden tutuklanması gerekirdi. Bu karar bizi mutlu etmedi. Normal bir kaza değil. 18 yıl ceza istiyoruz, bunu ben değil kanun söylüyor. Aşağıda bir ceza olursa bu işin peşini bırakmayacağım, her mahkemeye gideceğim. Biz ölüyüz ölü. Oğlumun mezarına iyi bir haber olmadığı için gidemiyorum. Oğlum, şahıs gerekli cezayı aldı diyemiyorum. Adaletin yerini bulması gerekir" diye konuştu.

"Her şey yarım kaldı"

Oğlunun dolabındaki kıyafetlerini koklayarak, "Annen kurban olsun sana cennet kokulum, annem kurban olurum sana, her şey yarım kaldı annem" diyerek ağlayan anne Cennet Deniz, "Bizim gecemiz gündüzümüz belli değil, adalet yerini bulsun. Benim oğlum toprak oldu ama o da cezasını alsın. Biz kafamızı yastığa koyamıyoruz. Odasına giremiyorum. Yatağı boş kaldı" ifadelerini kullandı.