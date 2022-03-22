Oğlundan gelen mesajla acı gerçekle yüzleşti: Pes etmeden iki oğlunu da uyuşturucudan kurtardı

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de uyuşturucu bağımlısı iki çocuğunu kurtaran bir anne, kurduğu dernekle emniyet teşkilatının "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesine destek veriyor.

Kırıkkale'de yaşayan 3 çocuk annesi Banu Doğan, gelen mesajda oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendi. Bağımlılıkla mücadele etmeye karar veren Doğan, bir süre sonra diğer oğlunun da madde bağımlısı olduğunu öğrendi. Uyuşturucuya karşı vereceği savaş öncesi internet ortamından araştırmalar yapıp, madde bağımlıları ile görüştü. Pes etmeyerek çocuklarını kurtarmak için büyük bir mücadele verdi ve sonunda başardı. Banu Doğan iki oğlunu kurtardıktan sonra bağımlı olan onlarca genci de uyuşturucudan kurtardı. Dernek kuran Banu Doğan, emniyet teşkilatının "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesine destek veriyor. Kurduğu dernekle madde bağımlılarının aileleri ile görüşüp, onlara rehberlik yapıyor. Doğan'ın kendisi gibi aynı acılar yaşayan ailelere tek tavsiyesi ise evlatlarından asla vazgeçmemeleri.

Oğullarının uyuşturucudan kurtulması için verdiği mücadeleyi ve yaşadığı süreci İHA muhabirine anlatan Banu Doğan, küçük oğlunun uyuşturucuya başladığında 14 yaşında olduğunu söyledi.

"Biz böyle bir sürece girdiğini fark edemedik"

Telefonuna gelen mesajı okuduktan sonra uyuşturucu ile mücadele etmeye karar verdiğini ifade eden Doğan, "Bir anne olarak ona güvendiğim için 'benim çocuğum asla böyle bir şey yapmaz' diye cevap verdim. Daha sonradan yine böyle duyumlar aldığımda 'Acaba kullanabilir mi?' diye kafama soru işreti geldi. Çocuğuma sürekli sordum. 'Bak böyle şeyler duyuyorum, doğru mu?' diye o da 'Hayır anne kesinlikle öyle bir şey yapmıyorum' diyerek inkar cevaplar aldım. Daha sonradan kendi bana bir mesaj attı. 'Anne ben madde kullanıyorum. Kendim baş edemiyorum' diye. Tabii ki bu süreçte zayıfladı. Hareketleri değişti. Eve gelmemeye başladı. Okulunu aksatmaya başladı. Arkadaş çevresi değişti. Baya değişimler oldu. Bu değişimler de madde kullandığı için. Biz böyle bir sürece girdiğini fark edemedik. Çünkü bu konuya yabancı olduğumuz için" dedi.

"Ondan sonra bu sürecin içine öbür oğlumda girdi"

Tam oğlu için ne yapacağını araştırırken, diğer evladının da madde bağımlısı olduğunu öğrendiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Madde nedir bilmiyorum. Ben geçmişte böyle bir şey duymadım. Hiçbir şekilde tecrübem yok. Sonra eve geldi. 'Ne kullanıyorsun?' dedim. 'Anne eroin kullanıyorum' dedi. Dedim ki; 'Baban duyarsa bizi çok kötü yapar' dedim. Bu işlerden uzak durması gerektiğini söyledim ama ben bağımlılığın 'b'sini bilmiyorum. 'Ne yapmamız gerekiyor?' dedim. 'Anne beni eve kapatın. Evden dışarı çıkmayım. Bir daha bu işlerle uğraşmayacağım.' 'Peki' dedim. Eve kapattık. İlk başta babasından sakladık. Bu süreç tabi ki bir yıl geçti. Daha kötü oldu çocuk. Babasına söyledim. Evde gerilmeler ve üzücü şeyler oldu. Sonra internetten baktık. Eroinin ne olduğuna baktık. Eyvah dedik. Biz neyin içine düşmüşüz. Ben değiştikten sonra başarılı olabildik. Şu anda iki yıldır temiz. Ondan sonra bu sürecin içine öbür oğlumda girdi. O da madde kullanmaya başladı. O da 'Benim kardeşimin içtiği şey nedir?' diye bir merakla başladı. Onun bu seferde sürecine girince ben tamamen kendimi sahalara attım. Onu da yolun başından aldık.

"Devletin elini görmek daha da güçlendirdi"

Bilinçli anne ve baba olunması gerektiğini savunan Doğan, "Nerde ne yapabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Sağ olsun şu anda devletimiz bizim arkamızda. Devletin elini görmek daha da güçlendirdi beni. Sahalara indim. Huzur Köy projesini anlattım. Huzur Köy gibi gerçekten bir fırsatımız var. Bir rehabilitasyon merkezimiz var. Orada gençlerimiz 6 ay ile 3 ay arasında yatılı kalıyorlar. Çok güzel bir ilgi var. Sayın Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu'nun başkanlığında bir rehabilitasyon merkezi. Şu anda da orada çocuklar yatılı kalıyor. Çok faydalı. Bütün gençlerimizi oraya yönlendirerek Saha çalışmalarımız, önleme çalışmalarımız, mobil ekip çalışmalarımız, aile ziyaretlerimiz. Biz buradayız yani. Biz destek olmak istiyoruz bütün ailelere bütün gençlerimize. Gelsinler bizim yaşadıklarımızı onlar yaşamasın istiyoruz" diye konuştu. - KIRIKKALE