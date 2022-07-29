Oğlu şehit olduktan sonra ilk kez doğum günü kutladı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı personel, şehit annesi Hülya Açıkbaş'a doğum günü sürprizi yaptı. Söz konusu sürprizle birlikte hem mutlu olan hem de duygulanan şehit annesi, "Oğlum şehit olduğu günden bugüne ilk kez doğum günü kutluyorum" dedi.

Şehit Polis Fırat Palamut'un annesi Hülya Açıkbaş'ın doğum günü evinde "İyi ki doğdun annemiz" yazılı pasta ile kutlandı. Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelinin getirdiği doğum günü pastasını üfleyen Hülya Açıkbaş, duygu dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 6 yıl önce Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin roketli saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Fırat Palamut'un annesi Hülya Açıkbaş, kendisine sürpriz yapan belediye personeline teşekkür ederek, oğlu şehit olduğundan bu yana ilk kez doğum günü kutladığını kaydetti.

Akdeniz Belediyesi'nin her zaman yanında olduğunu anlatan Açıkbaş, "Onlar benim evlatlarım gibi, her zaman yanıma gelirler. Bana yardım ederler. Bugün yaptıkları sürpriz de beni çok mutlu etti. Onlara çok teşekkür ederim" dedi. - MERSİN