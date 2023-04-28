Oğlu ile okulda eğitim alıyorlar

Eskişehir'de bateri çalan bir çocuğuna özenen baba elektrogitar derslerine başladı. Müzik meraklısı baba ve oğul ilerleyen zamanlarda küçük bir aile orkestrası kurmak istiyor.

Eskişehir'de özel bir müzik okulunda bateri çalmayı 1 buçuk yılda öğrenen 5'inci sınıf öğrencisi Uras Kımav, babasına örnek oldu. Oğlunun başarısından etkilenen Ali Ulus Kımav, gençlik hayali olan elektrogitar eğitimini oğluyla aynı okulda almaya başladı. Her gün aynı okula gelip enstrüman eğitimi alan baba oğul, ileride minik bir aile orkestrası kurmayı düşünüyor. Müzik eğitimlerinin hayatlarına girmesiyle daha pozitif bir iletişim kurduklarının altını çizen Ali Ulus Kımav, benzer aktiviteleri de diğer ailelere tavsiye etti. 1 buçuk yıllık bateri eğitiminden sonra ilk konserini veren Uras Kımav, önündeki konserlere babasıyla birlikte hazırlanıyor.

"Babamla birlikte bir konser vermek isterim"

Yaklaşık 1 buçuk yıldır bateri çalan 5'inci sınıf öğrencisi Uras Kımav, bir arkadaşını görüp bu merakının başladığını söyledi. Aynı okulda babasıyla birlikte enstrüman eğitimi almaktan mutlu olduğunu ve kendisiyle bir konser vermek istediğini ifade eden Kımav, "Ben 1 buçuk yıldır bateri çalıyorum. 4'üncü sınıftayken iyi çalan bir arkadaşım vardı, ondan özendim ve bende başlayayım dedim. Babam da beni buraya yazdırdı, çokta memnun kaldık. Evde elektronik baterimiz var ama ben kulaklıkla çaldığım için annem babam duyamıyor. Her gün yaklaşık yarım saat evde de çalışıyorum. Gazolin isimli bir parça çalıyorum, şu an ona çalışıyoruz. Benim için zor bir şarkı, ona çalışa çalışa bir türlü çalacağız. Mutluyum, babam da özellikle benimle aynı gün gelmek için uğraştı. Babamla birlikte bir konser vermek isterim, benim için güzel olur" dedi.

"Evde bir aile orkestrası bile kurabiliriz"

Uras'ın babası 42 yaşındaki Ali Ulus Kımav da, elektrogitara karşı çocukluktan kalma bir hevesinin olduğunu belirtti. Oğluyla aynı okula giderek eğitim konusunda birbirlerini teşvik ettiklerini aktaran Kımav, "Şu an 42 yaşındayım, 41 yaşında elektrogitar çalmaya başladım. Çocukluktan kalma bir hobiydi, artık başlamak istedim. Bu kursa oğlumla beraber geliyorum, çokta memnunum. İş yaşamından vakit buldukça buradaki nitelikli hocalarla birlikte enstrüman öğreniyorum, ilerliyorum. Gitarı hiç tanımayan, eline gitar teli değmemiş ve pena tutmamış birisi olarak bu işe başladım. Hocalar da sağ olsunlar çok güzel yönlendiriyorlar. Eğitim sürecinin tamamen benim isteğime göre ilerlemesi çok güzel, burada herhangi bir şekilde 'bu böyle olmaz, yapamadın' gibi şeyler olmuyor. Öğrenciye özgü olarak programlar tasarlanıyor ve düzenleniyor. Bu çok büyük bir avantaj, dolayısıyla biz de baba oğul buradayız. Birbirimizi motive ediyoruz, o geldiği için ben gelmek istiyorum, ben geldiğim için de o gelmek istiyor. Evde de küçük çaplı denemelerimiz başladı, annemizin de sesi güzeldir. Biz bu işi iyice oturtunca inşallah annemiz de aramıza katılacak. Daha doğrusu ben oturtunca diyelim, çünkü oğlum benden hızlı ilerliyor. Evde bir aile orkestrası bile kurabiliriz. Bence herkes buraya gelmeli, hatta fırsatı olsaydı annemiz de bir enstrüman çalıp aramıza katılırdı. Ev içinde ikili, üçlü ya da dörtlü küçük bir orkestramız neden olmasın, bence çok eğlenceli" şeklinde konuştu.

"Üst yaş sınırımız olmadığı için babası da Uras'la birlikte elektrogitar dersi alıyor"

Kımav ailesinin enstrüman eğitimi aldığı özel müzik okulunun kurucusu Özlem Yıldırım ise şunları söyledi:

"Uras Kımav bir buçuk yıldır okulumuzda bateri eğitimi alıyor ve ikinci konserini verecek. Biz her dönem bir öğrenci konseri yapıyoruz, aslında okulda esas amacımız bu. Konserlere hazırlanıyoruz, Uras'ta bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede iyi bir ilerleme kaydetti ve şimdi okulumuzda onunla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Babası da çok memnun olduğu için kendisi de elektrogitar dersine geliyor. Bizim eğitimlerimiz 6 yaştan başlıyor, üst yaş sınırımız olmadığı için babası da Uras'la birlikte elektrogitar dersi alıyor. Hatta eğer ikisi birden yetişirse belki baba oğul konseri yapabiliriz diye düşünüyoruz." - ESKİŞEHİR