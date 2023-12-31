Off-road Tutkunlarının Heyecan Dolu Anları

Off-road tutkunlarının çamur, kar, kaya, yağmur ve soğuk demeden yaptığı tırmanışlar her zaman insanların tarafından ilgiyle takip edildi. Son çekilen görüntülerde araçların peş peşe yuvarlanmasıyla herkes nefesini tutarak izledi. Asıl gerçek, off-road sporunu bitirip araçların eve döndüğünde ortaya çıktı.

Türkiye'nin dört bir yanında tırmanmadıkları dağ, geçmedikleri parkur kalmayan Off-Road Türkiye Grubu, son yaptıkları etkinlikte ise herkesin yüreğini ağzına getirdi. Su birikintisi, kaya, toprak demeden engelleri bir bir aşan araçlar, dik bir bayırda ise devrilmekten kendini alamadı. Ters dönen ve bayırdan aşağı yuvarlanan off-road araçları izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Ancak, takla atan ve yuvarlanan araçların uzaktan kumandalı araç olduğu, dönüşte ortaya çıktı. Gerçek araçların 10'da 1'ine eşit olan uzaktan kumandalı araçlar, eve döndüklerinde kendinden büyük gerçek araçların altına park ettiğinde izleyenler derin bir oh çekti. Çekim açılarından kaynaklı araçların gerçeğini aratmadığı ortaya çıktı.

Yaşananları anlatan Selim Ustaoğlu, "Bu görüntülerde görmüş olduğunuz araçlar, bizim kullandığımız gerçek off-road araçlarımızın 10'da 1'i kadardır. Normal hayatta da buna yakın off-road yapıyoruz. Ancak daha güvenlik önlemleri alınmış oluyor. Biz sadece biraz güzel zaman geçiriyoruz. aynı zamanda da araçlarımızın küçültülmüş versiyonu olduğunu için bir antrenman olmuş oluyor" dedi. - BURSA