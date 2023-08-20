Off-road tutkunlarından nefes kesen gösteri

Çankırı'da bir araya gelen off-road tutkunları, zorlu parkurda izleyicilerin nefeslerini kesti.

Çankırı'da bir araya gelen off-road tutkunları, zorlu parkurda izleyicilerin nefeslerini kesti.

Çankırı'da off-road tutkunları düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Off-road tutkunları hazırlanan zorlu parkurda izleyicilerden büyük ilgi topladı. Araçlarıyla sergiledikleri gösterilerle büyük beğeni topladı. İnsanların yürümekte bile zorlandığı parkurda gösteri yapan sürücüler, vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı. - ÇANKIRI