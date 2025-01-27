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Off-Road Tutkunları Balıkesir'de Buluştu

Off-Road Tutkunları Balıkesir'de Buluştu
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde off-road tutkunları, çamurlu ve karlı zeminlerde araç sürmenin tadını çıkardı. 200 civarında aracın katıldığı etkinlikte sürücüler, doğanın keyfini çıkarırken çamura saplanan araçları da kurtardılar.

Off-road seven sürücüler Balıkesir'de bir araya geldi. Susurluk Çataldağ'da buluşan off-road sevenler çamurlu ve karlı zeminde araç sürmenin keyfini sürerken, çamura saplanan araçları da el birliği ile kurtardı.

25-26 Ocak tarihlerinde Susurluk ilçesi Çataldağ Göleti'nde, off-road severler bir araya geldi. Ali Kaptan, Hulusi Kaplan ve Barış Bozaner'in organize ettiği etkinliğe, katılımın yoğun olması dikkat çekti. 200 civarı aracın katıldığı etkinlik boyunca off-road araçlarının ve sürücülerin kabiliyetleri renkli görüntülere sahne oldu.

Güneşli ve güzel bir havanın hakim olmasıyla, katılımcılar uzun saatler boyunca gölet çevresinde vakit geçirdi. Çeşitli aktivitelerle renklenen etkinlik, görsel açıdan da oldukça zengin anlar sundu. Karlı ve çamurlu zeminde sürüş keyfi yaşayan sürücüler, çamura saplanan araçları da beraber kurtardı. Off-road tutkunları, bu keyifli buluşmada hem macera yaşarken hem de doğanın tadını çıkardı. Sürücüler ise etkinlikten keyif aldıklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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