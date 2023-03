Of'ta deprem anısına fidanlar dikildi

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden "Deprem şehitleri" anısına Of'ta fidan dikimi yapıldı. İl ve ilçe isimlerini alan 129 fidan toprakla buluştu.

Of Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte depremde zarar gören İl ve ilçelerin adlarının yer aldığı fidanlar dikildi. Of Sahil Parkı'nda ıhlamur, çınar, süs eriği ve oyadan oluşan 129 fidan toprakla buluştu. Belediye personelleri ile birlikte fidanların dikimine yardımcı olan öğrenciler, depremzedeler için dikilen fidanların umut olacağını dile getirdiler.

Etkinlikle ilgili konuşan Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "6 Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle fidanlarımızı dikiyoruz. Deprem şehitlerimiz anısına böyle bir organizasyon düzenledik. Depremden etkilenen İl ve ilçelerimizin isimlerini fidanlarımıza veriyoruz. Rabbim bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmaz inşallah. Ama deprem ülkesi olduğumuzu unutmamalıyız. Depremler olacak. Ama bize düşen hasarları ve can kayıplarını en aza indirgeyecek önlemler almak" dedi.

Türkiye'nin büyük bir deprem afeti yaşadığını belirten Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer "Böyle etkinlikler dayanışma örneğinin göstergesidir. Burada dikilen fidanlar sebebiyle bu acıyı unutmayacağız. O bölge bir deprem bölgesi. Ama şuan bulunduğumuz Of'ta bir afet bölgesi. Deprem olma olasılığı burada düşük olabilir ama burada da sel, heyelan olabilir. Heyelanı önleyecek en önemli şey ağaçtır. Yöremiz çok ağaç ve yeşil olan bir bölge. 'Burada çok ağaç var ihtiyaç yok' dememek lazım. İhtiyaç olan her yere imkanımız varsa ağaç dikmek lazım" diye konuştu.

Etkinliğe AK Parti Of İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, Of İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Of Belediye Meclis üyeleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı. - TRABZON

