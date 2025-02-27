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OEDAŞ'tan Ramazan Ayı İçin Elektrik Kesintisi Düzenlemesi

OEDAŞ'tan Ramazan Ayı İçin Elektrik Kesintisi Düzenlemesi
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OEDAŞ, Ramazan süresince altyapı geliştirme ve bakım çalışmalarını 8.30-16.30 saatleri arasında yaparak iftar ve sahur saatlerinde planlı kesinti olmayacağını duyurdu.

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, Ramazan ayı dolayısıyla altyapı geliştirme, bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının saatlerinde düzenleme yaptı. Buna göre saha çalışmaları 8.30-16.30 saatleri arasında tamamlanacak ve böylece iftar ve sahur saatleri arasında planlı kesinti yapılmayacak. Enerji hatlarında yaşanabilecek muhtemel arızalara ise hizmet verilen beş ildeki ana kontrol merkezi ve saha ekipleri en kısa sürede müdahalede bulunacak.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Ramazan ayı dolayısıyla altyapı geliştirme, bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının saatlerini yeniden düzenledi. Buna göre can, mal ve çevre güvenliği için zorunlu olarak planlı kesinti yapılması gereken tüm çalışmalar 8.30-16.30 saatleri arasında tamamlanacak. Böylece iftar ile sahur arasında hiçbir planlı kesinti yapılmayacak. İftar ile sahur arasında enerji hatlarında yaşanabilecek muhtemel arızalarda ise ilk olarak ana kontrol merkezi devreye girecek ve ekipler SCADA sistemi ile arızaya uzaktan müdahale edecek. Yerinde müdahale gerektiren durumlarda ise OEDAŞ'ın arıza, bakım ve onarım ekipleri en kısa sürede çalışma gerçekleştirecek.

Ramazan boyunca kesintisiz iletişim

Tüketiciler her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da 7 gün 24 saat hizmet veren 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi, OEDAŞ 186 mobil uygulaması, 0222 186 00 00 numaralı OEDAŞ WhatsApp hattı, internet sitesi ve e-posta üzerinden OEDAŞ ile iletişime geçip arıza bildirimi veya diğer taleplerini iletebilecek.

Öte yandan bölgelerinde gerçekleşen planlı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüketicilerin, ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi'ni arayıp bilgi güncellemesi yaparak SMS bildirimi alabilecekleri belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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