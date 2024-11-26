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OEDAŞ, Muhtarlarla Eskişehir'de Buluştu

OEDAŞ, Muhtarlarla Eskişehir'de Buluştu
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OEDAŞ, elektrik dağıtım hizmeti sağladığı 5 ilde gerçekleştirdiği muhtar buluşmalarının sonuncusunu Eskişehir'de düzenledi. OEDAŞ yetkilileri, muhtarların geri bildirimlerinin hizmetlerin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, hizmet verdiği 5 ilde düzenlediği muhtar buluşmalarının sonuncusunu Eskişehir'de gerçekleştirdi. Merkez mahalle muhtarlarının katılımıyla yapılan toplantıda konuşan OEDAŞ Eskişehir İl Müdürü İbrahim Tozan, muhtarların sahadaki ihtiyaçların tespitinde ve çözüme kavuşturulmasında önemli rol üstlendiğini söyledi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), illerin merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıların sonuncusunu Eskişehir'de düzenledi. OEDAŞ Eskişehir İl Müdürü İbrahim Tozan ile şirket yöneticileri ve mühendislerin katıldığı buluşmada Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Mustafa Gazi Uzun da yer aldı.

Muzaffer Yalçın: "Altyapımızı ve teknoloji odaklı projelerimizi ileri taşımayı hedefliyoruz"

Faaliyet gösterdikleri beş ilde gerçekleştirdikleri muhtar toplantıları ile ilgili olarak bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "OEDAŞ olarak elektrik dağıtımını en yüksek standartlarda sağlamak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hizmet bölgemize bugüne kadar toplamda 19 milyar 416 milyon TL tutarında kaynak ayırdık. Yatırımlarımız, 2025 ve sonrasında da artarak devam edecek. Hedefimiz hem şebeke altyapımızı hem de teknoloji odaklı projelerimizi daha ileriye taşıyarak tüketicilerimize güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir enerji sağlamak. Bu hedefimize de beş ilimizdeki muhtarlarımızın katkılarıyla daha güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Bunun için tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

"Muhtarlarımızın geri bildirimleri ile hizmetlerimizi geliştiriyoruz"

Muhtarların OEDAŞ için önemli bir paydaş olduğunu vurgulayan OEDAŞ Eskişehir İl Müdürü İbrahim Tozan ise "Eskişehir'in enerji altyapısını geliştirmek için bugüne kadar önemli adımlar attık. Bu kapsamda faaliyetlerimize başladığımız 2017'den bugüne Eskişehir'de 3 milyar 534 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de yatırımlarımıza devam edeceğiz. Tüm bu süreçlerde sahadaki ihtiyaçların tespitinde ve çözüme kavuşturulmasında muhtarlarımız önemli bir rol üstlendi. Bu buluşmalarla onların geri bildirimlerini doğrudan dinleme fırsatı bulup hizmetlerimizi bu doğrultuda geliştirme imkanı yakalıyoruz. Tüm muhtarlarımıza iş birliği ve katkıları için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Tozan ayrıca, Can Dostlar ve Plastik Kapaklar Tekerlekli Sandalyeye Dönüşüyor gibi sosyal sorumluluk projelerinden de bahsederek, OEDAŞ'ın toplumsal sorumluluğu her zaman ön planda tuttuğunu ifade etti.

Toplantıda soru, talep ve önerilerini ileten muhtarlar ise yapılan yatırımlar ve sosyal sorumluluk projelerinin önemine vurgu yaparak OEDAŞ yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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