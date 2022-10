OEDAŞ, Hayvanları Koruma Günü'nü vatandaşlar ve çalışanlarıyla kutladı

Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için 'Can Dostlar' sosyal sorumluluk projesini yürüten OEDAŞ, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı bir çalışmaya daha imza attı.

Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için 'Can Dostlar' sosyal sorumluluk projesini yürüten OEDAŞ, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı bir çalışmaya daha imza attı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), ana faaliyet alanının yanı sıra çevre ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik sosyal sorumluluk projeleri de yürütüyor. Bunlardan biri de sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için 2021 yılında HAYTAP iş birliği ile hayata geçirilen Can Dostlar projesi. OEDAŞ bu sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla anlamlı bir çalışmaya daha imza atarak, il müdürlüklerini ziyaret eden vatandaşlar ve bu müdürlüklerde görev alan çalışanlarına hediye ettiği birer paket mama ile sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda farkındalığın artırılmasına katkıda bulundu. Çalışanlar tarafından Hayvanları Koruma Günü hakkında bilgi de verilen tüketiciler, OEDAŞ'ın bu hediyesini memnuniyetle karşıladı.

"Can dostlarımızın hayati ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz"

Can Dostlar projesi ve 4 Ekim dolayısıyla yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Şehirlerimizi paylaştığımız sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve tedavi gibi pek çok hayati ihtiyacı bulunuyor. Biz de geçen yıl çalışma arkadaşlarımızın önerisi neticesinde hayata geçirdiğimiz Can Dostlar projesi ile bu ihtiyaçlara karşılık vermeye çalışıyoruz. Şu ana kadar beş ilimizde toplam altı bin tonun üzerinde mama dağıttık, hurda malzemelerimizi kulübeye dönüştürerek il müdürlüklerimizin önüne kulübeler yerleştirdik. Geçen yıl Eskişehir'de açtığımız tedavi odasında da binlerce hayvanın tedavilerinin ve kısırlaştırma operasyonlarının gerçekleştirilmesini sağladık. Şimdi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde sokaktaki can dostlarımıza biraz daha fazla destek olmak ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla tüketicilerimiz ve çalışanlarımızla birer paket mama paylaşarak, sokak hayvanlarının beslenmesinde hep birlikte güzel bir sosyal sorumluluk örneği sergiledik. Çalışma arkadaşlarımız bu projemizi en başından beri sahiplenmişti. Tüketicilerimizin duyarlılığı ve olumlu tepkileri de bizlere büyük mutluluk verdi. Şehirlerimizi paylaştığımız sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve tedavi gibi ihtiyaçlarını karşılamaya bundan sonra da aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Yalçın ayrıca, önümüzdeki günlerde OEDAŞ İl Müdürleri, saha ekipleri ve dileyen tüm çalışanların katılımıyla sokak hayvanlarını besleyecekleri bir etkinlik düzenleyeceklerini söyledi. - ESKİŞEHİR