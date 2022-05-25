OEDAŞ "Bizim Enerjimiz Başkadır" dedi - Haberler

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OEDAŞ "Bizim Enerjimiz Başkadır" dedi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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OEDAŞ 'Bizim Enerjimiz Başkadır' dedi

Elektrik dağıtım hizmeti veren OEDAŞ, çalışmalarını "Bizim Enerjimiz Başkadır" sloganlı ile yayınlanan yeni reklam filmiyle duyurdu.

Elektrik dağıtım hizmeti veren OEDAŞ, çalışmalarını "Bizim Enerjimiz Başkadır" sloganlı ile yayınlanan yeni reklam filmiyle duyurdu.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), çevreye ve topluma sürdürülebilir değer üretme hedefiyle sürdürdüğü faaliyetlerini yeni sloganı ve reklam filmiyle duyurdu. "Bizim Enerjimiz Başkadır" sloganıyla OEDAŞ'ın enerjisini doğadan, tarihten ve toplumdan aldığının ifade edildiği filmde, şirketin altyapı ve yeni teknoloji yatırımlarıyla geleceği aydınlatma vizyonuna da dikkat çekildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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