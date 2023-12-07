OEDAŞ, 5 Şehirdeki Kış Koşullarına Hazır

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, hizmet verdiği 5 şehirdeki zorlu kış koşullarını dikkate alarak, aydınlatma direkleri, trafolar, modüler hücreler ile alçak gerilim ve orta gerilim hatlarının bakım onarım çalışmalarını tamamladı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), kış mevsiminin sert geçtiği bölgedeki hazırlıklarını tamamladı. Bu 5 beş ilde toplam 34 bin 675 adet aydınlatma direği, 2 bin 809 adet trafo, bin 399 adet modüler hücre, 19 bin 209 kilometre alçak gerilim ve orta gerilim hattının bakımı yapıldı. OEDAŞ ayrıca kış boyunca 298 arıza bakım aracı, zorlu coğrafi koşullarda arıza tespitini hızlandıran dronlar ve seyir halindeki araçtan direklerdeki arızaları tespit eden sistem ile hizmet verecek. Konuyla ilgili konuşan OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Bölgede hayatına dokunduğumuz yaklaşık 3 milyon kişiye güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için bin 200'ü aşkın çalışanımızla birlikte hazırız" dedi.

298 araçlık arıza bakım aracı filosu bulunan OEDAŞ ayrıca engebeli alan, ormanlık arazi gibi zorlu coğrafi koşullarda önleyici bakım çalışmaları yapmak ve olası arızaları hızla tespit etmek üzere her şehirde bir dron ile hizmet verecek. Bakım, onarım ve operasyon süreçlerinin etkin yönetimini sağlayacak yeni teknolojiler de geliştiren OEDAŞ, geçtiğimiz ay Türkiye'de bir ilke imza atarak, direklerdeki arızaları seyir halindeki araçtan tespit etmeyi sağlayan bir sistem kullanmaya başlamıştı. Radyo frekans emisyonlarını ölçebilen bu sistem sayesinde de elektrik direklerinde kısmi bir arıza varsa bu durum, arıza büyümeden tespit edilecek ve böylece kış boyunca enerji kesintileri azaltılacak.

"Saha ve Ar-Ge çalışmalarımızla kışa hazırlandık"

Hizmet verdikleri 5 şehirde yıl boyunca çalışma yaptıklarını söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "5 şehrimizdeki çetin kış koşullarını dikkate alarak, bu dönemde bakım-onarım çalışmalarımıza daha fazla ağırlık veriyor, şehir merkezlerimizden köylerimize, bölgenin tamamında hazırlık yapıyoruz. Bu yıl da bir yandan saha çalışanlarımızla birlikte bakım, onarım çalışmalarımızı tamamlarken, diğer taraftan Ar-Ge faaliyetlerimiz sayesinde önleyici bakım hizmetleri ve olası arıza durumunda kesinti süresinin azaltılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdik" dedi.

Yalçın, 7 gün 24 saat hizmet veren 'ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi, 'OEDAŞ 186' mobil uygulaması, internet sitesi ve e-posta hizmetlerinin yanı sıra tüketici hizmet merkezleri aracılığıyla da tüm vatandaşların OEDAŞ ile iletişime geçebileceğini hatırlattı. - ESKİŞEHİR