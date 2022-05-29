Odunpazarı Türkiye'nin En Gelişmiş 48'inci İlçesi - Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 56 değişken kullanılarak hazırlanan, İlçe SEGE-2022 araştırması, ilçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasını ortaya koyuyor. İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında 'birinci kademe ilçeler' içinde Eskişehir'den sadece Odunpazarı yer alıyor. Odunpazarı, birinci kademe 67 ilçe içinde 48'inci sırada.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan İlçe SEGE-2022 araştırması ilçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasını ortaya koyuyor. SEGE-2022 çalışması demografi, istihdam ve sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, finans, rekabetçilik, yenilikçilik ve yaşam kalitesi boyutlarında toplam 56 değişken kullanılarak hazırlandı. Araştırmaya göre gelişmiş ilçeleri kapsayan birinci gelişmişlik kademesinde genel olarak Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nden iller yer alıyor. Eskişehir'den sadece Odunpazarı, birinci gelişmişlik kademesinde yer aldı. Odunpazarı, 67 ilçe içinde ilk 50'ye girerek 48'inci sırada bulunuyor.

İSTANBUL ŞİŞLİ 1. SIRADA

Birinci kademe gelişmiş ilçeler, İlçe SEGE-2022 çalışmasında ilk 67 sırada yer alan ilçelerden oluşuyor. Bu ilçelerin büyük çoğunluğu Türkiye'nin en gelişmiş illerinde yer alırken, Birinci kademe gelişmiş ilçelerin coğrafi bölgeler bazında dağılımı incelendiğinde; Marmara Bölgesi'nden 36, Ege Bölgesi'nden 13, İç Anadolu Bölgesi'nden 9, Akdeniz Bölgesi'nden 5, Karadeniz Bölgesi'nden 2, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ise birer ilçe bulunuyor. Birinci gelişmişlik kademesinde ilk sırada İstanbul- Şişli yer alırken, 67'nci sırada ise İzmir- Narlıdere bulunuyor. İlk 6 sıradaki ilçelerin tamamının CHP'li belediyeler yönetiminde olması dikkat çekti.

ANKA / Yerel