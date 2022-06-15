Odunpazarı Spor İşleri Yıl Sonu Gösterisinde 'Özgürlük' Vurgusu

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı spor kompleksleri, Yıl Sonu Gösterisi düzenledi. Müzik ve dans dolu gecede atölye katılımcıları, sporun kadınları özgürleştirdiğini vurguladı. "Spor Özgürlüktür" diyen kadınlar, kadınların önüne konan tüm yasakları dans ve spor yaparak protesto etti.

Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, çok sayıda Eskişehirli katıldı. Düzenlenen programda; 2021-2022 eğitim döneminde Spor İşleri Müdürlüğü tarafından açılan spor ve dans atölyelerine giden atölye katılımcıları hünerlerini gösterdi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yurt dışında olduğu için geceye katılamadı. Açılış konuşmasını yapan Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Figen Engin, düzenledikleri spor çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. "Biz zeki, çevik ve ahlaklı sporcular ve sporseverler olarak Atamızın izindeyiz" diyen Engin, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğu için Başkan Kurt'a teşekkür etti.

GÖSTERİLER İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI

Aerobik, Zumba, Samba, Mambo ve Step/Aerobik gibi birçok dalda eğitim alan atölye katılımcılarının sergilediği Line, Roman, Aerobik, Pilates, Sirtaki, Step Aerobik, Oryantal gösterileri, konuklara müzik ve dans dolu bir gece yaşattı. Atölye katılımcıları ve eğitmenler spor ve dansı birleştirerek oluşturdukları koreografilerle konuklardan tam not aldı.

"SPOR ÖZGÜRLÜKTÜR"

Eskişehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği yılsonu dans gösterisinde yaklaşık 100 atölye katılımcısı yer aldı. 30'dan fazla farklı müzik ve dansın yer aldığı gösteride, sporun kadınları özgürleştirdiğini vurguladı. Kadınların önüne kanan tüm yasaklar, "Spor Özgürlüktür" denilerek protesto edildi. "İnsanların cinsiyet ayırmaksızın; özgürce, kısıtlama, kural olmadan sadece müziğin evrenselliğine kendilerini bırakmalarını sağlıyoruz. Arkalarında dertleri, kederleri, hüzünleri her türlü olumsuz duygu ve düşünceleri varsa bırakıp, bizimle olmalarını temenni ediyoruz" diyen Gökmeydan Spor ve Dans Merkezi Akşam Gurubu Kursiyerleri, eğitmen Pınar Becergen öncülüğünde dans ve spor gösterisi yaptı.

ANKA / Yerel