Odunpazarı pası Büyükşehir'e attı

Odunpazarı Belediye Başkanlığı, "Bu parkın yapımı neden yarım bırakıldı" başlıklı haber üzerine, ilgili park için, "Henüz tamamlanmadığı söylenen park, Odunpazarı Belediyesi'ne ait değil, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır" açıklaması yaptı.

Odunpazarı Belediye Başkanlığı, "Bu parkın yapımı neden yarım bırakıldı" başlıklı haber üzerine, ilgili park için, "Henüz tamamlanmadığı söylenen park, Odunpazarı Belediyesi'ne ait değil, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır" açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından servis edilen haberde, 71 Evler Mahallesi Candanel Sokak'ta yer alan ve 4 yıl önce Odunpazarı Belediyesi tarafından yapımı başlatılan parkın henüz tamamlanmadığı belirtilerek Mahalle Muhtarı Veysel Gaznepoğlu ile mahalle sakinlerinin demeçlerine yer verildiği anlatıldı. Açıklamada, "Haberde konu edilen 71 Evler Mahallesi Candanel Sokak'ta yer alan; 4 yıl önce Odunpazarı Belediyesi tarafından yapımı başlatıldığı ve henüz tamamlanmadığı söylenen park, Odunpazarı Belediyesi'ne ait değildir. Haberde bahsi geçen park Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır. Aynı sokakta Odunpazarı Belediyesi'ne ait bir park bulunmaktadır. Bu parkın da çalışmaları, 2021 yılında başlanmış ve aynı yıl tamamlanmıştır. Dolayısı ile aynı haberde yer alan Mahalle Muhtarı Veysel Gaznepoğlu'na ait olduğu belirtilen demeç de gerçeği yansıtmamaktadır. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü program dahilinde çalışmalarını yürütmektedir. Dahası Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, başladığı park çalışmalarını da mümkün olduğunca kısa sürede tamamlamaktadır" diye belirtildi. - ESKİŞEHİR