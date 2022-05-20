Odunpazarı'ndan Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması - Haberler

Odunpazarı Belediyesi, 3D Gençlik Festivali'nin kapanışı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları kapsamında, Kanlıkavak Parkı'nda Evdeki Saat konseri düzenledi. Büyük bir coşku ile düzenlenen konsere katılan gençler, hep birlikte grubun söylediği şarkılara eşlik etti.

Finlandiya, İsveç, Norveç, Estonya, Litvanya, Danimarka, Belçika, Letonya ve İzlanda gibi Avrupa Birliği ülkelerinde düzenlenen "Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali", Türkiye'de ilk kez Eskişehir Odunpazarı'nda düzenlendi. Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Avrupa Birliği Derneği (ES-AB) iş birliği ile Kanlıkavak Parkında düzenlenen "Odunpazarı 3D Gençlik Festivali" 3 gün sürdü. Odunpazarı Belediyesi, 3D Gençlik Festivalinin kapanışı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları kapsamında Kanlıkavak Parkı'nda bir konser düzenledi. Gençler tarafından sevilen Evdeki Saat Grubu'nun sahne aldığı konsere, ilgi yoğundu.

SAATLER ÖNCESİNDE KONSER ALANINA GELDİLER

Gençler, Evdeki Saat Grubu konserinden saatlerce öncesinde konser alanına gelmeye başladı. Grup sahneye çıkmadan önce çalınan marşlara ve şarkılara eşlik eden gençler, cep telefonlarının ışıklarını yakarak ışık şovu yaptı. Evdeki Saat Grubu'nun sahne alması ile gençlerin coşkusu iki katına çıktı. Evdeki Saat, sevilen ve yeni albümlerinde yer alan şarkıları, Eskişehirli gençler için söyledi.

"HER ŞEY GÜZEL OLACAK"

Konserde sahneye çıkan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, konser için Eskişehir'e gelen Evdeki Saat Grubuna teşekkür etti. Gençlerin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Kurt, "Bugün bayramı bayram gibi kutlamak için Evdeki Saati getirdik. Çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Her şey güzel olacak, hiç merak etmeyin" dedi. Gençler Başkan Kurt'un konuşmasının ardından "Her şey güzel olacak" diye slogan attı.

Gençlerin coşkusu Evdeki Saat sahneden indikten sonra da devam etti. Çalınan şarkılara, türkülere, marşlara hep birlikte eşlik eden gençler, uzun süre halay çekip, dans etti. Konser, Eskişehirspor Marşı'nın hep birlikte söylenmesi ile sona erdi.