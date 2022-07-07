Odunpazarı'ndaki Müzeler, Bayramın İkinci Gününden İtibaren Gezilebilecek

Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı müzeler, Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren ziyarete açık olacak.

Odunpazarı'ndaki müzeler, dokuz günlük Kurban Bayramı tatili boyunca Arife ve bayramın birinci günü kapalı olacak. Müzeleri gezmek isteyen yurttaşlar, bayramın ikinci gününden itibaren Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi, Lületaşı Müzesi, Sıcak Cam Atölyesi, Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Müzesi, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi ile Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Edebiyat Müzesi'ni gezebilecek. Odunpazarı Belediyesi Turizm Danışma Ofisi de bayramın ikinci gününden itibaren yurttaşların hizmetinde olacak.

Odunpazarı Belediyesi, bayram tatili için ilçeye gelenlere bölgedeki tarihi, sanatsal ve kültürel zenginliği keşfetme; Eskişehir'de kalanlara da ziyaret etme fırsatı bulamadıkları müzeleri gezme imkanı sunuyor.

Müzeler ve Turizm Danışma Ofisi, bayramın ikinci gününden itibaren hafta içi 10.00 ile 18.00, hafta sonları ise 09.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyarete açıkken; Odunpazarı Belediyesi Sıcak Cam Atölyesi 10.30 ile 12.00 ve 13.00 ile 16.00 saatleri arasında gezilebilecek.

ANKA / Yerel