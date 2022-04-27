Odunpazarı'nda Müzeler Bayramda Ziyaretçilerini Bekliyor

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Odunpazarı Belediyesi, bayram tatili için Odunpazarı'na gelenlere bölgedeki tarihi, sanatsal ve kültürel zenginliği keşfetme; Eskişehir'de kalanlara da önünden defalarca geçmelerine rağmen ziyaret etme fırsatı bulamadıkları müzeleri gezme imkanı sunuyor. Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı müzeler, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününden itibaren ziyaret edilebilecek.

Müzeler, Ramazan Bayramı tatili boyunca sadece arife ve bayramın birinci günü kapalı olacak.

Müzeleri gezmek isteyen vatandaşlar, bayramın ikinci gününden itibaren Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi, Lületaşı Müzesi, Sıcak Cam Atölyesi ve Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Müzesi ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi ile Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Edebiyat Müzesini gezebilecek.

Müzeler, bayramın ikinci gününden itibaren hafta içi 10.00-18.00, hafta sonları ise 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.