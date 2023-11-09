Odunpazarı'nda Mimarlık Parkı Açıldı

Odunpazarı Belediyesi, Mimarlar Odası iş birliği ile 71 Evler Mahallesi'ne yeni bir park kazandırdı. Mimarlık Parkı adı verilen park, Kilit Sokak ile Destegül Sokak arasında yer alıyor. 3600metrelkare alana yapılan Mimarlık Parkı'nın açılışı törenle yapıldı.

Katılımcı, sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışı ile yönetilen Odunpazarı Belediyesi, bu yönetim anlayışının en güzel örneklerini sergilemeyi sürdürüyor. Belediye son olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi ile birlikte 71 Evler Mahallesi'ne park yaptı. Parka, Mimarlık Parkı adı verildi.

Parkın açılışı ise törenle yapıldı. Açılış törenine, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Mimarlar Odası Eskişehir Şube Başkanı Didar Duygu Altuntaş, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Ukrayna Devlet Kültür Fonu İcra Direktörü Vladislov Berkovski, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, 71 Evler Mahallesi Muhtarı Veysel Gaznepoğlu, Odunpazarı sınırlarında bulunan mahallelerin muhtarları, demokratik kitle örgütleri ve meslek odalarının başkan ve temsilcileri ile çok sayıda 71 Evler Mahallesi sakini katıldı.

Açılış töreninde 71 Evler Mahalle Muhtarı Veysel Gaznepoğlu, Mimarlar Odası Eskişehir Şube Başkanı Didar Duygu Altuntaş ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt konuşma yaptı.

"CUMHURİYET'İN 100. YILINDA BÖYLE BİR PARK AÇIYOR OLMAK GURUR VERİCİ"

Mimarlık Parkı'nı yaptığı için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür eden Didar Duygu Altuntaş, şunları söyledi:

"Biz, Başkan Kurt'un yanına gittiğimizde, mesleğimizi daha tanınır kılalım, halkla bir araya gelelim istiyoruz dedik. Mimarlar, yıllardır elit bir meslek grubu olarak görülüyor ama ne yazık ki tanınmıyoruz. Mümkün olduğunca halkın isteklerine cevap verebilecek, onlarla bir araya gelebilecek, onlarla oturup tasarım nedir, nelere ihtiyaçları var, tasarımla yapılan ihtiyaca yönelik durumlar neler olur, bir arada ortaya çıkarabilelim istedik. Bunun için de tabii ki hem adımızın yer aldığı hem de tasarımlarının bizler tarafından yapıldığı bu alanın verilmesi bizim için çok kıymetliydi. Burada görmüş olduğunuz tasarımlar profesyonel mimarlar tarafından yapılmadı. Ben öğrenci arkadaşlarımızı meslekleri adına bu heyecanı büyüterek yola başlamaları için teşvik etmek istedim. Burada görmüş olduğunuz tasarımların çoğu öğrenci arkadaşlarımız ve yeni mezun arkadaşlarımız tarafından yapıldı. Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından da hayata geçirildi. Cumhuriyetin 100. yılında bulunduğumuz şehrimizde adımızı taşıyan ve bizim meslektaşlarımız, öğrencilerimiz tarafından tasarlanan bir parka ev sahipliği yapıyor olmak, açılışını yapıyor olmak çok gurur verici."

"ÜRETEN BELEDİYECİLİĞİN BİR ÖRNEĞİNİ GÖSTERDİK"

Mimarlık Parkı'nın belediyenin bir meslek odası ile işbirliği halinde neler yapabileceğinin somut bir örneği olduğunu dile getiren Başkan Kurt, demokratik kitle örgütleriyle her alanda yaptıkları iş birliğini üretim alanında da gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Kurt, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Atölye Odunpazarı diye başlayan mimarlık fakültesi öğrencilerinin çalışmaları büyüdü ve Mimarlar Odasıyla Odunpazarı Belediyesi'nin birlikte ürettiği bu park meydana çıktı. Mimarlar Odasına ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bizimle bu iş birliğini gerçekleştirdi. Mahalleli de burada o farkı görecektir diye düşünüyorum. Belki de 71 Evler Mahallesinde pek çok çocuk bu parkı gördükten sonra mimar olmak isteyecek. Dolayısıyla böyle bir avantajı yakalayacağız diye umuyorum. Buradaki üretilen malzemenin tasarımını gerçekleştiren mimar arkadaşlarımıza, öğrencilerimize teşekkür ederim. Bunları uygulamaya sokan Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten kendi malımızı kendimiz ürettik. Dolayısıyla üreten belediyeciliğin bir örneğini de burada göstermiş olduk. Ben katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kırım'dan gelen konuğumuza, Ukrayna'dan gelen konuğumuza da teşekkür ediyorum. ve hepinizi saygıyla selamlıyorum."

71 Evler Mahalle Muhtarı Veysel Gaznepoğlu da yaptığı konuşmada, 71 Evler Mahallesi'ne böyle bir park kazandırdığı için Başkan Kurt'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Didar Duygu Altuntaş, Başkan Kurt'a teşekkür plaketi takdim etti. Ardından da Başkan Kurt ve diğer katılımcılar, Mimarlık Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Başkan Kurt ve katılımcılar, parkı gezerek, tasarımlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çocuklar için hazırlanan parkur, katılımların dikkatini çekti.

MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ TASARLADI, PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI

71 Evler Mahallesi, Kilit Sokak ile Destegül Sokak arasında bulunan park, 3600 metrekare alana yapıldı. Mimarlık Parkında; oyun grubu, fitness aletleri, yürüyüş yolları, oturma alanları bulunuyor. Parkta bulunan kent mobilyalarının tasarımı mimarlık öğrencileri ve yeni mezun mimarlar tarafından yapılırken, bu mobilyaların imalatları ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde gerçekleştirildi. Parkta bulunan yürüyüş yoluna, zemin boyasıyla çocukların zevkle kullanabilecekleri bir oyun parkuru yapıldı. Park alanında, ayrıca Mimarlık ile ilgili bilgilendirme panoları da bulunuyor.