Odunpazarı'nda Lgs Atölyeleri Başlıyor Odunpazarı Belediyesi, 8’inci sınıf öğrencileri için ücretsiz LGS Hazırlık Atölyesi açıyor. Kontenjan sınırlaması bulunan atölye için son başvuru tarihi 31 Temmuz Pazar günü olacak. Odunpazarı Belediyesi, 8'inci sınıf öğrencileri için ücretsiz LGS Hazırlık Atölyesi açıyor. Kontenjan sınırlaması bulunan atölye için son başvuru tarihi 31 Temmuz Pazar günü olacak. Eğitimde fırsat eşitliğini savunan Odunpazarı Belediyesi, Emek Gençlik Merkezi'nde ücretsiz Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Hazırlık Atölyesi açıyor. 8'inci sınıf öğrencileri için açılan LGS Hazırlık Atölyesinde Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi ve İngilizce dersleri olacak. Kontenjan sınırlaması bulunan LGS Hazırlık Atölyesine son başvuru tarihi 31 Temmuz Pazar günü olacak. LGS Hazırlık Atölyesine katılmak isteyenler hafta içi 08.00-18.00 saatleri arasında Emek Mahallesi Şanlıer Sokak No: 7 adresinde bulunan Emek Gençlik Merkezine başvuru yapabilir. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0 222 250 05 52 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilir. ANKA / Yerel Odunpazarı LGS Yerel Haberler

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