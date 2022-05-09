Odunpazarı'nda Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşi Açıldı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Odunpazarı Belediyesi'nin "her mahalleye bir kreş" projesi kapsamında Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan ek hizmet binasının bir bölümünde yaptığı Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşi törenle açıldı.

İçinde oyun evinin de bulunduğu Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin açılış törenine, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hilal Bingöl'ün anne Nilgün Bingöl, babası Çetin Bingöl, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, iş insanı Ali Eldem, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca, Hilal Bingöl'ün arkadaşları ile çok sayıda Eskişehirli katıldı.

"TOPLUMUN HER KESİMİ ÇOCUKLARIMIZI KORUYUP, KOLLAMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Hilal Bingöl'ün adının yaşatılacağı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin açılış töreninde konuşan anne Nilgün Bingöl, kızları Hilal'i 5 yıl önce kaybettiklerini söyledi. "Sevdiklerimizi ve yitirdiklerimizi yad ederken kelimeler kifayetsiz kalıyor" diyen anne Bingöl, Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin kendileri için çok önemsedikleri iki anlam taşıdığını vurguladı. Bingöl, şöyle konuştu:

"Birincisi böylesi bir yerde evladımızın adını yaşatmak, ama sadece bu değil, çünkü Hilal çocukları çok severdi. Ben inanıyorum ki burada yüzlerce belki de binlerce çocuğu olacak. Gerçekten o kocaman sıcak yüreği ile onları sarıp sarmalayacağını; koruyup kollayacağına inanıyorum. İkincisi ise, ben Halil Cibran'ın 'çocuklarımız bize emanettir' sözünü çok seviyorum. Bu emanetin sadece ebeveynlerle kalmadığına inanıyoruz. Toplumun her kesiminin çocuklarımızı koruyup, kollamakla yükümlü olduğuna inanıyoruz. Bu oluşumda ufak da olsa bir katkıda bulunmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Buradan Atatürk sevgisi olan çağdaş, farkındalığı olan insanı, doğayı, hayvanı seven, çevreye saygılı bireylerin yetişmesini diliyorum. Bu bağlamda bize her mahalleye kreş projesinde yer verdiğiniz için, bu güzel yeri bize tahsis ettiğiniz için Kazım Kurt'un başkanlığında Odunpazarı Belediyesi'ne, Odunpazarı halkına, bizi bu proje ile tanıştıran Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru'ya, yapımının her aşamasında bize her türlü desteği veren sevgili dostumuz Ali Eldem ve ailesine; bu 5 yıllık süreçte bizi yalnız bırakmayan evladımızın arkadaşlarına, bugün yanımızda olan sizlere teşekkür ederim. Bu kreşin başarılı olacağına inanıyorum, devamının geleceğine inanıyorum. Hayırlı olsun."

HER MAHALLEDE BİR KREŞ

Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin 'her mahalleye bir kreş' sözünün bir parçası olduğunu kaydeden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, projeye verdikleri katkı nedeniyle Bingöl ailesine teşekkür etti. "Acılarını paylaşıyorum. Bu acıyı dindirmek ve Hilal Kızımızı geri getirmek mümkün değil, ama sabredeceğiz. Burada yüzler, binlerce Hilal'i yetiştireceğiz. Şu anda bu oluşumda Odunpazarı Kent Konseyi'nin ve Sayın Ali Eldem'in çok büyük katkısı var, onlara teşekkür ediyorum" diyen Başkan Kurt, her mahallede bir kreş ihtiyacının olduğunu vurguladı.

"EN KISA ZAMANDA BU KREŞİ AKTİF HALE GETİRMEK GÖREVİMİZ"

Başkan Kurt, şöyle devam etti:

"Bunu devlet yapamıyorsa biz, elimizi taşın altına koyup gerçekleştirmeye çalışacağız. Bizim de gücümüz yetmez, sizlerin katkısını bekliyoruz. Eskişehir'de sosyal sorumluluk anlamında kendine bir görev yükleyen herkesin bu projeye katkı sunması gerekir. Toplumsal anlamda hepimizin sorumluluğu, görevi var. Bunu da gerçekleştirmenin bir yoludur bu. Şu anda Odunpazarı Belediyesi'nin bu yıl içinde açılışını yapacağı 4 yeni kreşimiz daha var. Bu bağışçılarımıza da ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zamanı geldikçe, onların da açılışını yapacağız. Gökmeydan Mahallesi'nde bu kreşe çok ihtiyaç olduğunu gördük, açılışı yapmadan şu anda 35 çocuk kayıt yaptırdı. En kısa zamanda bu kreşi aktif hale getirmek görevimiz. Hilal kızımız, yattığı yerde dinlensin. Bütün Eskişehir'in sizin acınızı paylaşmasını dilerim."

KREŞ ÇOCUKLARINDAN AÇILIŞA ÖZEL GÖSTERİ

Açılış konuşmasının ardından Başkan Kurt, Hilal Bingöl'ün anne ve babasına teşekkür plaketi takdim etti. Açılış töreninde Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri şiirler okuyarak, dans gösterileri yaptı. Çocukların gösterilerinin ardından kreşin açılışı yapıldı. Başkan Kurt, Bingöl çiftiyle birlikte kreşi gezdi.