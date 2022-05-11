Odunpazarı'nda Dünya Engelliler Haftası Farkındalık Müsabakaları Düzenleniyor

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (ANKA) -

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Spor Şenliği, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Farkındalık Müsabakaları ile devam ediyor. Dünya Engelliler Haftası Farkındalık Müsabakalarının ilki olan Goalball Turnuvası, Mehmet Terzi Spor Salonunda düzenlendi.

Goalball Turnuvasına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (EGES) Başkanı Caner Oyman, Görme Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Güner ile çok sayıda sporcu ve Eskişehirli katıldı.

KAZANAN DOSTLUK OLDU

3'erli 8 takımın bulunduğu Goalball Turnuvasında, 30 sporcu yer aldı. EGES'ten 6 profesyonel sporcunun da katıldığı turnuva, bu sporcuların gösteri maçı ile başladı. Düzenlenen bu gösteri maçından sonra, EGES'in profesyonel sporcuları goalballın nasıl oynandığını ve kurallarını anlattı. Ardından da turnuvaya katılan 8 takım karşılıklı eşleşerek, maçlara başladı. Turnuvanın sonunda ise kazanan dostluk oldu.

"BİZ, SİZLERİ SEVİYORUZ. SİZLERLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Turnuvaya katılan sporculara madalyalarını takdim eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenledikleri 19 Mayıs Spor Şenliği kapsamında hafta boyunca sporcularla buluştuklarını kaydetti. Goalball Turnuvasına katılanlara teşekkür eden Başkan Kurt, "Ailelere ve velilere de teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerimiz, sporcu; zeki, çevik ve ahlaklı olmalı diyen Ulu Önder Atatürk'ün izinden gidiyor. Biz, sizleri seviyoruz. Sizlerle çalışmak istiyoruz. Hiçbir konuda da engel tanımıyoruz. Engelli kardeşlerimizin her türlü sporu yapması için de tüm imkanlarımızı kullanmaya hazırız. 19 Mayıs Spor Şenliklerine katılan tüm hocalarımıza, yöneticilerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

19 Mayıs Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen Engelliler Haftası Farkındalık Müsabakaları 12 Mayıs Perşembe Günü saat 18.00'de Gündoğdu Mahallesi İsmail Arca Halı Sahasında oynanacak Farkındalık Maçı ile sona erecek.