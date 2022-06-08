Odunpazarı'nda Çevre Sorunlarına Dikkat Çekmek İçin Yürüyüş Düzenlendi - Haberler

Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Kent Konseyi çevre kirliliğine ve iklim krizine dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılan Belediye Başkanı Kazım Kurt, çevre bilincinin önemine vurgu yaparak, "Bugünkü yürüyüş, komşularımızın, hemşehrilerimizin ve dostlarımızın bize katılmasını istemek için yapıldı. Bize katılın; temizliği birlikte yapalım, temizlikte daha dikkatli insanlar yetiştirelim, kentimizi çağdaş uygarlığa yakışır bir kent olarak sürdürülebilir kılalım" dedi.

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Odunpazarı Kent Konseyi İklim Krizi ve Çevre Çalışma Grubu, çevre konusunda farkındalık yaratmak için yürüyüş düzenledi. Çevre Haftası Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş, Odunpazarı Tarihi Bölgede bulunan Kurşunlu Külliyesi önünden başladı.

Hamamyolu Caddesinde sona eren yürüyüşe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, sivil toplum örgütleri başkanları ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN KURT TEMİZLİK İŞÇİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Bando eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe katılanlar, bandonun çaldığı marşlara hep birlikte eşlik etti. Yürüyüş kolunun en önünde çöp ve geri dönüşüm maskotu yürürken, yürüyüşe katılanlar çevre kirliğine ve iklim krizine dikkat çeken dövizler taşıdı.

Yaşanılabilir, sağlıklı çevre için farkındalık yaratılan yürüyüşün sonunda konuşan Başkan Kurt, 5 Haziran'ın Dünya Çevre Günü olduğunu ve 5 Haziran ile başlayan haftanın da Çevre Haftası olarak kutlandığını hatırlattı.

"KİRLETMEMEYİ ÖĞRENMELİYİZ"

Başkan Kurt, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Biz de bu hafta içinde bir farkındalık oluşturalım, insanlarımızın çevreye duyarlılığını dikkate alalım, onlara da çevrenin önemini vurgulayalım istedik. Bugün, bu gördüğünüz çalışanlar, sizin Eskişehir'deki çöplerinizi temizleyen insanlar. Öncelikle onlara, bu işlerinden dolayı saygı duyduğumuzu söylemek istiyorum. Onlara en zor şartlarda dahi kentin temizliği için çok büyük fedakarlıklar yaptığını söyleyerek bir kez daha teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde, en zor şartlarda çalışan insanlar temizlik işçilerimiz oldu. Hepimizin evde oturup, çöp ürettiği bir dönemde; çöpü sokaktan temizleyen temizlik işçilerimiz oldu.

Ancak çevre sadece temizlik işçilerine bırakılacak kadar basite alınmaması gereken bir olgu. Öncelikle kirletmemeyi öğrenmeliyiz. Çalışana, komşulara, kente saygı, kenti kirletmemeyi bize emrediyor. Eğer, buna dikkat etmezsek çözüm bulmak gerçekten zorlaşır. Bin tane, üç bin tane temizlik işçisi de çalıştırsanız yetmez. Uymamız gereken kurallar var; kirletmeyeceğiz, çöpümüzü zamanında çıkaracağız, çöpümüzü konteynere bırakacağız ya da temizlik işçilerimiz geldiği zaman çıkarıp önüne koyacağız, geri dönüşümlerimizi belediye tarafından yetkilendirilmiş firmalara vereceğiz. Bunları yaparsak, çocuklarımıza temiz bir şehir bırakırız. Gelecekte ne olacak diye baktığımızda da yenilenebilir enerjiye; iklimi etkilemeyen enerjiye ve çalışma koşullarına ihtiyaç var. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, Temizlik İşleri Müdürlüğümüze paralel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Daha az su ihtiyacı olan bitkileri tercih etmeli ve çalışmaları gerçekleştirmeliyiz. Evlerimizde de daha az su tüketmeliyiz, çünkü gelecekte susuzluk ve kuraklık en büyük tehlikeler olacak. Buna biz sahip çıkarsak; çocuklarımız, torunlarımız rahat eder. Bu nedenle de hepimizin çevre bilincini edinmesi gerekiyor. Bugünkü yürüyüş de buna dikkat çekmek için. Bugünkü yürüyüş, komşularımızın, hemşehrilerimizin ve dostlarımızın bize katılmasını istemek için yapıldı. Bize katılın; temizliği birlikte yapalım, temizlikte daha dikkatli insanlar yetiştirelim, kentimizi çağdaş uygarlığa yakışır bir kent olarak sürdürülebilir kılalım."

"OLAĞANÜSTÜ BİR İKLİM YAŞIYORUZ"

Etkinlikte konuşma yapan bir diğer isim de Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru oldu. Konuşmasında iklim değişikliğine dikkat çeken Kumru, "Olağan üstü bir iklim yaşıyoruz. Bu giderek ağırlaşacağa benziyor. Bunda bizim payımız da var. Bu sorun sadece çevre ve temizlik meselesi değil. Dünyada, Türkiye'de, Eskişehir'de yaşadığımız evin kapısından, gezdiğimiz doğaya, her yerden sorumluyuz. Odunpazarı Kent Konseyi olarak Odunpazarı Belediyesi ile birlikte birçok çözüm ortaklığı yaratmaya, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz" dedi.

ANKA / Yerel