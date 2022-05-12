Odunpazarı'nda Çağdaş Sanatlar Galerisinin 24. Sergisi Hayal Hece Sanatseverlerle Buluştu

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (ANKA) -

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi, sanat yolculuğuna Özgür Soğancı'nın "Hayal Hece" sergisi ile devam ediyor. Çağdaş Sanatlar Galerisinin 24'üncü sergisi olan Hayal Hece, 1 ay boyunca açık olacak. Küratörlüğünü Vildan Dülgeroğlu'nun yaptığı Hayal Hece, Çağdaş Sanatlar Galerisinin 2022 yılının ikinci sergisi. Serginin açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sanatçı Özgür Soğancı, Hayri Esmer, Rıdvan Coşkun, küratör Vildan Dülgeroğlu ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi açılışında konuşan küratör Vildan Dülgeroğlu, günümüzde hayal kurmanın tartışma konusu olduğunu söyledi. "Genç bir kültür aktörü olarak bu sergide, hayal kurmanın heyecanını hayatın her noktasında hissetmemizi ve kaybetmemek için elimizden ne geliyorsa yapmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedim" diyen Dülgeroğlu, Özgür Soğancı'nın da içindeki çocuğu tekrar canlandırması için kendisine çok yardımcı olduğunu belirtti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a Çağdaş Sanatlar Galerisini kendilerine kazandırdığı için teşekkür eden Dülgeroğlu, "Umarım, tahayyül heyecanımızı kaybetmeyeceğimiz bir gelecek bizleri bekliyordur" dedi.

Dülgeroğlu'ndan sonra söz alan sanatçı Özgür Soğancı, Başkan Kazım Kurt'a, belediye çalışanlarına, sergide emeği olan herkese ve sergi katılımcılarına teşekkür etti.

"UMUDUMUZU YİTİRMEDEN YAŞAYACAĞIMIZ GÜNLERİ HEP BİRLİKTE YAKALARIZ DİYE UMUYORUM"

Konuşmasına "Bugün Özgür Soğancı'nın hayallerini izleyeceğiz. Bence sanat biraz da hayal kurmaktır" sözleri ile başlayan Kurt, insanların sadece sanatın dallarında değil hayatın her alanında hayali olması gerektiğini söyledi. Bu hayalin içinde umudun da olması gerektiğinin altını çizen Başkan Kurt, "Umudumuzu yitirmeden yaşayacağımız günleri hep birlikte yakalarız diye umuyorum. Çağdaş Sanatlar Galerimiz kısa bir pandemi arasından sonra sanatseverlere yeni sergiler sunmaya devam ediyor. Desteklerinden dolayı Hayri Esmer ve Rıdvan Coşkun'a teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten hayallerimizi geliştirerek kuralım. Biz, Odunpazarı'nda yeni sergi salonlarını ve sanat merkezleri kurmayı hayal ediyoruz. Bizi bu hayalimizde yalnız bırakmayın" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Kurt, Soğancı, Dülgeroğlu ve sergiye katılan sanatseverler ile birlikte sergiyi gezdi. Sergiye katılanların büyük beğenisini kazanan Hayal Hece, 10 Haziran'a kadar gezilebilecek.