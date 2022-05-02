Odunpazarı'nda bayram hareketliliği başladı - Haberler

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Odunpazarı'nda bayram hareketliliği başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Odunpazarı'nda bayram hareketliliği başladı

Ramazan Bayramı'nın ilk gününü gezerek geçirmeyi tercih eden birçok kişi, tarihi Odunpazarı bölgesinde hareketlilik oluşturdu.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Ramazan Bayramı'nın ilk gününü gezerek geçirmeyi tercih eden birçok kişi, tarihi Odunpazarı bölgesinde hareketlilik oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nın başlangıcıyla birlikte vatandaşlar aile halinde yapılan aktivitelere ağırlık verdi. Bazı aileler akraba ziyaretleri gerçekleştirirken bazı aileler de tatile gitmeyi tercih etti. Pandeminin ardından kısıtlamalar olmadan geçirilen ilk bayramda tarihi Odunpazarı bölgesi, eski günlerini hatırlattı. Yaklaşık 2 yıl süren pandemi sürecinde kısıtlamalardan dolayı boş kalan Odunpazarı, bu bayram ziyaretçilerini ağırladı. Bayramın ilk günü olmasına rağmen iş yerlerini açan esnaf ve Odunpazarı Evleri'ni gezen birçok kişi sabah saatlerinden itibaren hareketlilik oluşturdu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Odunpazarı, Bayram, Yerel, Haberler

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