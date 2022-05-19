Odunpazarı'nda Ata'ya Saygı Yürüyüşü - Haberler

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Spor Şenlikleri devam ediyor. Şenlik kapsamında Kent Ormanında Ata'ya Saygı Doğa Yürüyüşü düzenlenirken, Atatürk Kupası Tenis Turnuvası ise sona erdi. 6 kategoride 125 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın kapanış ve ödül töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olan sporcuları severim diyen Atatürk'ün izinde bu bayramları daha coşkulu kutlayacağımız günler yakındır. Buna inanıyorum, hepinizin de bu şekilde inanmasını diliyorum" dedi.

Odunpazarı Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 Mayıs Spor Şenliği düzenledi. Şenlik kapsamında Kent Ormanında Ata'ya Saygı Doğa Yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ve çok sayıda Eskişehirli katıldı. Marşların, şarkıların eşliğinde yoğun katılımla gerçekleşen doğa yürüyüşüne büyük bir coşku hakimdi.

ATATÜRK KUPASI TENİS TURNUVASI SONA ERDİ

Şenlik kapsamında düzenlenen Atatürk Kupası Tenis Turnuvası ise sona erdi. 6 farkı kategoride 6-19 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Tenis Turnuvası, Kent Ormanında bulunan tenis kortlarında yapıldı. "12 Yaş Kız", "12 Yaş Erkek", "Yeni Başlayan Kadın", "Yeni Başlayan Erkek", "Büyük Kadın" ve "Büyük Erkek" kategorilerinde gerçekleşen tenis turnuvasında 125 sporcu mücadele etti. 12 Yaş Kızlar kategorisinde birinciliği Dila Bice Dönmez, ikinciliği ise İpek Üstünel kazandı. 12 Yaş Erkeklerin birincisi Barış Taylan olurken, Dağhan Yıldız ikinci oldu. Yeni Başlayan Kadın kategorisinde Nurhan Sena Gümüş birinci, Funda Yıldız ikinci; Yeni Başlayan Erkek kategorisinde Aykut Uysal birinci, Emrah Gündüz ikinci; Büyük Kadın Kategorisinde Zeynep Kıyık birinci, Elif Burkan ikinci; Büyük Erkek Kategorisinde Mehmet Eren Köleli birinci, Özgür Uygun ise ikinci oldu. Tenis Turnuvası'nın kapanışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tenis İl Temsilciliği Yetkilileri ile çok sayıda sporcu katıldı.

"GENÇLERİMİZE, ÇOCUKLARIMIZA FEDA OLSUN"

Kategorilerde ilk ikiye giren sporculara kupa ve katılım sertifikalarının takdim edildiği ödül töreninde konuşan Başkan Kurt, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Bu bayramın Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundaki en büyük bayram olduğunu kaydeden Başkan Kurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ulusal kurtuluş savaşımızın başladığı gün. Türkiye halklarının emperyalizme karşı direnişinin başladığı gün. İmkansız denilen bir ortamda, birçok şeyin gerçekleştirilebileceğine inancın başladığı gün, kutlu olsun. Asla ve asla unutmayalım. 20 yıldır bu günleri, milli bayramlarımızı unutturmaya çalışıyorlar. Onlara inat Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Mayıs ayının başından beri gençleri spora teşvik eden, gençlere spor ahlakını anlatan bir çalışma içine girdi. Bu tenis Turnuvası da o kapsamda düzenlendi. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu turnuvaya katılanların tümü, birincidir. Zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olan sporcuları severim diyen Atatürk'ün izinde bu bayramları daha coşkulu kutlayacağımız günler yakındır. Buna inanıyorum, hepinizin de bu şekilde inanmasını diliyorum. Tenis, Eskişehir'de son yıllarda oldukça gelişen ve ilgi gören bir spor. Biz de katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu tesiste o katkılardan biri. Gençlerimize, çocuklarımıza feda olsun."