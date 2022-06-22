Odunpazarı'nda Argumentum Sergisi Açıldı

Odunpazarı Belediyesi, Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde sanatçı Murat Ateşli'nin "Argumentum" adını verdiği resim sergisine ev sahipliği yapıyor. 39 eserden oluşan sergi, 29 Temmuz'a kadar açık kalacak.

Çağdaş Sanatlar Galerisi'nin 25'inci, 2022 yılının ise üçüncü sergisi olan Argumentum'un açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hayri Esmer, Rıdvan Coşkun'un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sanatçı Murat Ateşli'ye teşekkür ederek "Başarılarının devamını diliyorum. Odunpazarı Belediyesi olarak sanatı ve sanatçıyı desteklemek ve bu doğrultudaki çalışmalarımızı artırarak devam ettirmek istiyoruz. Bugün galerimizde yer alan eserler gerçekten çok farklı ve insanı farkı şeyler düşünmeye yöneltiyor. Ben o nedenle Murat Ateşli'ye bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Sergi açılışında konuşan Murat Ateşli, serginin adı olan argumentumun felsefi tartışmalarda safsatalar anlamına geldiğini belirtti. "Hayatın içinde var olan diyaloglarımızda farkında olarak ya da farkında olmadan iddiamızı, sözümüzü kanıtlamak için çaba içinde olduğumuz şeylerdir. Söz ve karar olarak manifestomda da belirtmiştim. Sanatçı eserini sunduğu andan itibaren kamusal alanda iddiasını ve sözünü eserleriyle söylemiş oluyor. Eserleri ile de izleyiciyi ikna ettiği zaman da bu argumentum sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış oluyor" diyen Ateşli, sergide eserlerin diyalog halinde olduğuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından Başkan Kurt, Murat Ateşli'ye teşekkür plaketi takdim etti. Murat Ateşli, sergiye adını veren 'Argumentum' isimli çalışmasını Odunpazarı Belediyesi'ne bağışladığını açıkladı. Bunun üzerine söz alan Başkan Kurt, Ateşli'ye teşekkür etti. Konuşmaların ve plaket takdiminin ardından Başkan Kurt ve sergi açılışına katılan sanatseverler, sergi alanını gezdi.

ANKA / Yerel