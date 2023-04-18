Odunpazarı Muhtarları, Eskişehir Büyükşehir'in İftarında Buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale gelen iftar daveti programı kapsamında Odunpazarı bölgesi muhtarlarını iftar yemeğinde ağırladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin her Ramazan ayında düzenlediği ve geleneksel hale gelen iftar davetleri devam ediyor. Buluşmalar kapsamında Odunpazarı bölgesi muhtarları düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde gerçekleşen iftar yemeğine, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Kara, bürokratlar, CHP Eskişehir Milletvekili Adayı İbrahim Arslan, muhtar dernekleri temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Burada muhtarlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Başkan Yılmaz Büyükerşen'in önceden planlanmış programı nedeniyle davete katılamadığını ve selamlarını ilettiğini belirtti. Ünal, "Davetimize katıldığınız sizlere çok teşekkür ediyorum. Muhtarlar vatandaş ile kurumlar arasında çok önemli bir köprü görevi görüyor. Bizler de her zaman muhtarlarımızla yan yanayız. Bu vesileyle yaklaşan Ramazan Bayramınızı da tebrik ediyorum" dedi.