Odunpazarı esnafı turist yoğunluğuna karşı hazırlığını tamamladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile hafta sonunun birleşmesi sonucunda yapılacak olan 3 günlük resmi tatil sebebiyle Odunpazarı esnafı bölgede yoğunluk oluşmasını bekliyor.

Yarın tüm Türkiye'de 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle resmi tatil olacak. Cuma gününe denk gelen bayram, hafta sonu tatili ile birleştiği için kamu kurumları ve okullar, 19 Mayıs Cuma gününden itibaren 3 gün boyunca kapalı olacak. Bu süreçte turistik bölgeleri ziyaret edecek ve şehir dışında çıkacak vatandaşların ilgi göstereceği yerlerden birisinin ise Tarihi Odunpazarı Evleri olması bekleniyor. Odunpazarı'ndaki esnafların turist yoğunluğuna karşı hazırlıklarını tamamladığı görülürken, turist ve ticaret anlamında beklentilerin yüksek olduğu öğrenildi. Hava durumunun işleri çok etkilediğini söyleyen esnaflar, tatil süresince havaların güneşli ve sıcak geçmesini umuyor.

"Turist yoğunluğuna karşı hazırlıklarımızı yaptık"

Uzun yıllardır lületaşıyla uğraşan Erol Güler, seçim telaşı sebebiyle bir süredir işlerin durgun olduğunu söyledi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'yla hafta sonunun birleşmesi vesilesiyle yapılacak olan 3 günlük resmi tatilde işleri toparlamayı umduklarını ifade eden Güler, "Odunpazarı'nda seçimler sebebiyle yaklaşık 3 gün, bilemediniz 4 gün boyunca insanların bir telaşa girdi. Buna bağlı olarak bizim işlerimiz biraz yavaşladı ve zor duruma düştük. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'yla hafta sonunun birleşmesiyle yapılacak olan 3 günlük tatilde ise inşallah bu durum telafi edilecek diye düşünüyoruz. Turistlerin ve turların gelmesini bekliyoruz. Allah'ın izniyle işlerimizin iyi olacağına inanıyoruz. Bizim beklentilerimiz kesinlikle iyi yönde. Turist yoğunluğuna karşı hazırlıklarımızı yaptık. Seçim günüyle Anneler Günü'nün denk gelmesi de bizi biraz sıkıntıya sokmuştu. Vatandaşlar muhteşem bir katılımla oy kullanmaya gittiler ve bu vesileyle Anneler Günü de maalesef biraz buruk geçti" şeklinde konuştu.

"Hava güzel olursa Odunpazarı tıklım tıklım dolacaktır"

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde helvacılık yapan Fehmi Sevkulak, turist yoğunluğuna karşı hazırlıkları tamamladıklarını ve helva stoklarını doldurduklarını belirtti. Tatil süresince havaların iyi olmasını umduklarını dile getiren Sevkulak, "3 günlük resmi tatil olması nedeniyle bu sabah bayağı yüklü bir oranda mal indirdik. Turistler geleceği için hazırlıklarımızı tamamladık. Ancak hava durumu bizi biraz tedirgin ediyor. İnşallah hava güzel olur, işlerimizde güzel olur. Tatille sebebiyle turist ve ticari anlamda beklentilerimiz var. Diğer resmi tatiller ve özel günlerde de bir beklentimiz oluyor ve çok şükür işimiz oluyor. Vatandaşlar Odunpazarı'na geliyorlar, yurdumuzun çeşitli yörelerinden ilgi gösteriyorlar. Bu da tüm Odunpazarı esnafını mutlu ediyor. Ancak dediğim gibi, bizim işlerimiz biraz iklim şartlarına bağlı. Hava güzel olursa Odunpazarı tıklım tıklım doluyor. Meteorolojiyi takip ediyorum, hava sürekli yağışlı gözüküyor. Yarın hava yağmurlu olabilir, hafta sonu için yüzde 50 yazıyor. Dolayısıyla bir diğer beklentimiz de havanın güzel olmasıdır. Biz hazırlıklarımızı yaptık, şu an beklemedeyiz. Büyük bir beklentimiz var, inşallah her şey gönlümüze göre olur" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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