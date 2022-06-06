Odunpazarı Belediyesi Yaz Okulları Kayıtları Başlıyor - Haberler

Odunpazarı Belediyesi, çocukların yaz aylarını daha verimli geçirmesi ve spor yapması için Yaz Okulları açıyor.

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü çocukların yaz aylarını verimli geçirmesi, tatil yaparken de kendilerini geliştirmesi ve spor yapması için Yaz Okulları açıyor. Basketbol, Futbol, Voleybol ve Taekwondo branşlarında açılan yaz okulları için kayıtlar başladı. Basketbola 2010-2011-2012-2013 ve 2014 doğumlu çocuklar kayıt yaptırabilirken, Futbola 2010-2011-2012-2013-2014 ve 2015, Voleybola 2010-2011—2012-2013 ve 2014 doğumlu çocuklar başvurabilir. Taekwondo'ya ise 2010-2011-2012-2013 ve 2014 doğumlu çocuklar kayıt yaptırabilir.

Çocuklarını Odunpazarı Belediyesi Yaz Okullarına göndermek isteyen veliler, 17 Haziran 2022 Cuma gününe kadar Odunpazarı Belediyesi'nin Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan Ek Hizmet Binası'nda yer alan Spor İşleri Müdürlüğü'ne, Mehmet Terzi Spor Salonu'na, Hasan Doğan Spor Tesisi ya da Büyükdere Halk Merkezi'ne giderek kayıt yaptırabilecek.

ANKA / Yerel