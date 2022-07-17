Odunpazarı Belediyesi'nin Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nde İlk Hasat Heyecanı

Odunpazarı Belediyesi tarafından Kalkanlı Mahallesi'ne kurulan Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nde ekimi yapılan nohut, buğday, arpa, yulaf, ayçiçeği ve mısır çeşitlerinin ilk hasadı, 21 Temmuz'da gerçekleşecek Hasat Şenliği ve Tarla Günü'nde yapılacak.

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, geçen yıl Başkan Kazım Kurt'un talimatı ile tarımsal ekonomiyi desteklemek amacıyla verimli tarım arazilerine arpa, nohut ve yulaf ekimi yapmıştı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yine Başkan Kurt'un talimatı ile bu çalışmaları bir adım öteye taşıyarak Kalkanlı Mahallesine Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi kurdu.

Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nde, deneme alanlarına, 3 çeşit nohut, 4 çeşit buğday, 4 çeşit arpa, 1 çeşit yulaf, 5 çeşit yağlık ayçiçeği, 5 çeşit de danelik mısır ekimi yapıldı. 1000'er metrekarelik alanlara yapılan ekimlerden elde edilen verim ve kullanılan farklı gübrelerin etkilerinin tespit edilmesi amaçlandı.

Odunpazarı Belediyesi, Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'ndeki çalışmaları hakkında bilgi vermek, olgunluğa erişmiş yeni çeşit buğday ve arpaların hasadını yapmak için 21 Temmuz'da, Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nde, Hasat Şenliği ve Tarla Günü düzenleyecek.

ANKA / Yerel