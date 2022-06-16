Odunpazarı Belediyesi'nin Evde Sağlık Hizmeti Devam Ediyor

Odunpazarı Belediyesi'nin kısa adı SOBE olan Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların başvuru yapmak için artık Odunpazarı Ana Hizmet Binası'na gitmesine gerek kalmadı. SOBE hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, mahallelerinde bulunan Odunpazarı Belediyesi'ne ait halk merkezilerine giderek başvuru yapabiliyor.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı SOBE birimi, çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Mahallelerde yaptığı sağlık taramalarının ardından ihtiyaç analizleri yaparak ihtiyacı olan 65 yaş ve üstü ya da ağır engeli bulunan vatandaşlara hizmet sunan SOBE, yapılan analizler vasıtasıyla, ihtiyacı olan vatandaşın sağlık durumu, sağlık hizmetlerinden yararlanabilme oranı, yaşam kalitesi ve hayat standartlarını incelenerek, eksiklikleri ve ihtiyaçları tespit ediyor. SOBE, ihtiyaç sahibi vatandaşlara belli aralıklarla periyodik olarak ev temizliği, kişisel bakım, tansiyon ve şeker ölçümü hizmetleri sunuyor. Moral motivasyon desteğini de sunan SOBE, herhangi bir maddi kriter aranmaksızın ihtiyaç sahibi bakıma muhtaç hasta, yaşlı ve engelli kişilere kendi evlerinde saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak tırnak kesimi hizmeti veriyor.

Ücretsiz olarak verilen bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, daha önce sadece Yenidoğan Mahallesinde bulunan Odunpazarı Belediyesi Ana Hizmet Binasında bulunan Halk Masasına başvuru yapabiliyordu. SOBE'den faydalanmak isteyen vatandaşların artık Halk Masasına gitmesine gerek kalmadı. Vatandaşlar mahallelerinde bulunan Odunpazarı Belediyesine bağlı halk merkezilerine de giderek başvuru yapabiliyor.

SOBE hizmetinden faydalanan vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi'nin bu anlamlı hizmetinin kendileri için büyük kolaylık sağladığını belirterek, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ve ekibine teşekkür etti.

ANKA / Yerel