Odunpazarı Belediyesi'ne Bağışlar Sürüyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin Temmuz ayı Meclis toplantısında; Prof. Dr. Mine Erden İnal, eşi emekli hakim Nihat İnal ve oğullarının, kreş ve yaşlı bakım evi yapılmak şartı ile Odunpazarı Belediyesi'ne 7 villa ve Karacaşehir'de 1 taşınmaz bağışladığını açıkladı.

Lütfü Yüksel'in de Vadişehir Mahallesi'nde yapımı devam eden Yaşlı Bakım Merkezi'nin kalan kısımlarını yapmayı taahhüt ettiğini söyleyen Başkan Kurt, İnal ailesi ve Lütfü Yüksel'e teşekkür etti.

Mecliste yaptığı konuşmada Başkan Kurt, şunları söyledi:

"Bu ciddi bir yatırımdır. Odunpazarı Belediyesi'ne olan güveni gösterir. Önerdikleri ya da ileri sürdükleri şartlarla o taşınmazları değerlendireceğimizi bütün Eskişehir'in bilmesinde yarar var. Meclisimiz kabul ederse biz de orada yaşlı bakım merkezi ve kreş hizmetlerini daha da artırmanın bir formülünü bulacağız. Yine gündem maddelerinden biri de hemşehrimiz Lütfü Yüksel'in Vadişehir'de yapmakta olduğumuz Yaşlı Bakım Merkezi'nin bundan sonra kalan bölümlerin tümünü yapmayı taahhüt etmesi de ciddi bir katkıdır. Ben ona da Eskişehirlilerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu bizim açımızdan yaratılmış bir kaynaktır. Umarım yılbaşına kadar inşaatı bitecek ve Eskişehirlilerin hizmetine girecek."

ODUNPAZARI'NA 4 YENİ KREŞ

İnal ailesi ve Lütfü Yüksel'in yanı sıra Selahattin ve Nalan Kaya, Çetin Bingöl, Eldem ailesi, ETO Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara, Odunpazarı Belediyesi'ne kreş yapılması için bağışta bulunan isimler diğer isimler oldu. Nalan Kaya'nın adı, Odunpazarı Belediyesi'nin Ihlamurkent Mahallesi'nde bulunan kreşe verildi. Çetin Bingöl'ün katkısı ile Gökmeydan Mahallesi'ne yapılan kreşte, Bingöl'ün isteği ile kızları Hilal Bingöl'ün adı yaşatılıyor. Hem tam zamanlı kreş hem de oyuncak evi olarak hizmet veren, Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşi de yeni eğitim ve öğretim döneminde tam zamanlı olarak açılacak. Emek Mahallesi'nde bulunan ve Eldem ailesinin katkısı ile yapılan kreşe, Eldem'in isteği ile Hacı Zeynep Eldem adı verildi. Tam zamanlı kreş ve oyuncak evinin bulunduğu Hacı Zeynep Eldem Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde de tam zamanlı kreş, yeni eğitim ve öğretim döneminde açılacak. ETO Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara da Odunpazarı Belediyesi'ne bağışta bulunan bir diğer isim olmuştu. Ara'nın bağışı ile Vadişehir Mahallesi'ne yapılan 'engelsiz kreşe' oğlu Ahmet Ara'nın adı verildi. Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak, çocukların hizmetine açılması hedefleniyor.

ANKA / Yerel