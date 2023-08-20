Odunpazarı Belediyesi'nden Örnek İş Birliği

Odunpazarı Belediyesi ve Eksi 25 Derneği örnek bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerin önlenmesi için çalışma yürütülecek.

Odunpazarı Belediyesi ve Eksi 25 Derneği örnek bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerin önlenmesi için çalışma yürütülecek.

Odunpazarı Belediyesi, Eksi 25 Derneği iş birliği ile "Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi" için mevsimlik tarım işçileri ailelerine ve çocuklarına yönelik bir çalışma yürütecek. UNFPA-STGM ortaklığında hayata geçirilen "Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Destek Programı" 10 hafta sürecek.

Sevinç Mahallesi'nde bulunan Göç Kampüsü'nde gerçekleşen çalışmalar kapsamında çocuklara yönelik drama, masal, hama boncuk, survivor parkuru, haklar atölyeleri yürütülecek. Ebeveynlere yönelik ise çocuk-kadın sağlığı gibi konularda sosyal uyum ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Çocukların yaşlarına uygun, fiziksel ve psikolojik açıdan sağlıklı gelişimlerini destekleyecek ve aktif katılımlarını sağlayacak şekilde tasarlanan atölyelerin, uygulanmasında da akran eğitim modelinden yararlanılacak.

ATÖLYELERE ÇOCUKLAR KARAR VERDİ

Program kapsamında çocuklar ile ilk buluşma gerçekleşti. Program kapsamında uygulanacak atölyelere çocuklarla birlikte karar verildi. Çocuklardan 10 hafta sürecek program ile ilgili istekleri istek ve beklentileri soruldu.