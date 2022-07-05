Odunpazarı Belediyesi'nden Karacahöyük Mahallesine Ges'li Çeşme

Karacahöyük Mahallesi'nde yaşanan su sorunu, mahalle sakinleri ile Odunpazarı Belediyesi arasında sağlanan iş birliğiyle çözüldü. Mahalleye hayvanların sulanmasında kullanılmak üzere suyu, güneş enerjisi kullanarak, su kuyusundan alan çeşme yapıldı. Çeşmenin açılışına katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, güneş enerjili çeşmenin herkese örnek olması gerektiğini belirterek, hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Karacahöyük Mahallesi'nde yaşanan bu su sorunu, güneş enerjili çeşmenin yapımı ile sona erdi. Suyu, güneş enerjisi ile su kuyusundan alan çeşme, mahalledeki su sorununun da çözümü oldu. Odunpazarı Belediyesi ekiplerinin de yapımına destek verdiği güneş enerjili çeşmenin açılışı, törenle gerçekleştirildi.

Çeşmenin açılışına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. Tören okunan dua ile başladı. Çeşmenin açılışında konuşan Başkan Kurt, suyu kaynağından güneş enerjisi kullanarak çeken bu çeşmenin herkese örnek olması gerektiğini söyledi. Güneş enerjisi gibi yenilenebilir ve temiz enerji kaynağı kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizen Başkan Kurt, "Bu çeşme, Karacahöyük Mahallesine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Karacahöyük Mahallesi'ne yapılan bu çeşmeden, 1200 adet küçükbaş, 1500 adet de büyükbaş hayvan faydalanıyor.

ANKA / Yerel