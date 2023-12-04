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Odunpazarı Belediyesi'nden çocuklara özel hizmet: Gezici Oyun Evi

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Odunpazarı Belediyesi, belediye bünyesinde bulunan bir otobüsü 'Gezici Oyun Evi'ne dönüştürdü. Oyun otobüsü, Odunpazarı sınırları içinde açılan pazarlarda çocuklara hizmet veriyor. Bugüne kadar yaklaşık 1000 çocuk faydalandı.

Odunpazarı Belediyesi, belediye bünyesinde bulunan bir otobüsü "Gezici Oyun Evi"ne dönüştürdü. "Gezici Oyun Evi" adı verilen oyun otobüsü, Odunpazarı sınırları içinde açılan pazarlarda görev yapıyor.

8 tam zamanlı, 7 oyuncak kütüphanesi olmak üzere toplam 15 kreşi olan Odunpazarı Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yeni kreşler açmayı sürdürüyor. Belediye bünyesinde bulunan bir otobüsü "Gezici Oyun Evi"ne dönüştüren belediye, pazar yerlerinde çocuklara hizmet veriyor. Ağustos ayında göreve başlayan "Gezici Oyun Evi"nden bugüne kadar yaklaşık 1000 çocuk faydalandı.

"Gezici Oyun Evi" her gün başka bir pazara gidiyor.  Pazar alışverişini yapmak isteyen aileler, çocuklarını bu otobüse bırakarak alışverişini tamamlayabiliyor. Anne-babası pazar alışverişi yapan 3-6 yaş arası çocuklar ise Gezici Oyun Evi'nde bulunan öğretmenler eşliğinde arkadaşları ile oyunlar oynayıp, etkinliklere katılıyor.

"Gezici Oyun Evi" Pazartesi günü Büyükdere Semt Pazarı, Salı günü Yenidoğan Semt Pazarı, Çarşamba günü Ihlamurkent Semt Pazarı ve Cuma günü Kırmızıtoprak Semt Pazarında saat 09: 30 – 17: 00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

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