Odunpazarı Belediyesi Kreşlerinde Çocuklara Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Anlatıldı

Odunpazarı Belediyesi, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak, daha yaşanabilir bir dünya için eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Odunpazarı Belediyesine ait tam zamanlı kreşlerde ‘Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm’ eğitimleri veriyor.

Odunpazarı Belediyesi, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak, daha yaşanabilir bir dünya için eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Odunpazarı Belediyesine ait tam zamanlı kreşlerde 'Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm' eğitimleri veriyor.

Odunpazarı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çocuklara daha iyi bir dünya için daha yaşanabilir bir ülke bırakabilmek için Ihlamurkent Oyunpazarı Gündüz Bakım Evi ve Kreşi ile Osmangazi Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde 'Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm' konulu eğitim ve etkinlik düzenlendi.

Çocukların eğlenerek öğrenmesinin amaçlandığı etkinliklerde, çocuklar keyif dolu bir gün geçirdi. Her iki etkinlikte de İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri öğrencilere, hangi atığın nereye atılacağı, atık çıkarmamak, enerji ve malzeme geri kazanımı ile geri dönüşümün doğaya sağladığı katkıları anlattı. Çocuklar, etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

Sıfır atık konusunda bilgilenen çocuklara oynatılan oyun ile bu bilgiler pekiştirildi.